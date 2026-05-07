KFC黄埔花园分店周日结业！贴告示感谢食客多年支持   街坊感可惜：开咗起码32年老店!

连锁快餐店虽然间间一色一样，但在社区当中往往承载不少街坊的集体回忆。近日，有网民在社交平台宣布，肯德基（KFC）黄埔花园聚宝坊分店即将结业，结束其长达30年以上的服务。消息一出，随即引发地区居民及网民热议，不少人对这家老店的离去感到惋惜。

开业30年！KFC黄埔聚宝坊店周日结业 店方:感谢多年支持

今日(7日)，有网民在Facebook群组「黄埔人•红磡人•土瓜湾人」发帖，简洁地写道：「黄埔聚宝坊KFC做到星期日10号」，并指出该店是「开咗起码32年老店」。帖文除了附上了一张由分店贴出的结业通告，也分享了多年前未翻新装修的旧店面，设计经典，叫人怀念。

KFC于结业通告上写道：「感谢各位对本餐厅多年支持，本店将为大家服务至2026年5月10日。」店家同时建议顾客日后可光顾邻近的「欣荣花园」与「家维邨」分店，继续享用美食。

街坊失集体回忆感可惜

这间屹立多年的分店结业消息，勾起了不少街坊的怀旧之情，感叹又一处充满回忆的地方即将消失。有人怀念该店美食，例如「鸡桶饭系真系抵食…」以及「附近得佢有卖葡挞，执左就无得食」。亦有网民对其近年新簇的装潢感到不解，表示「估唔到装修得咁靓都会执」。

更多留言充满了怀旧情怀，忆述著老店的变迁与个人经历：「细𠮶去时完全不是现在的様子」，更有不少人分享珍贵的童年回忆，「有无人细细个系旧装修入面间独立房开过生日会」。同时，也有网民坦言生活模式转变，称「好多年冇去过了，对上几次可能差不多有十年了」。

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