麻辣烫爆红收服日本妹？东京谭仔三哥变阵开「三哥麻辣汤」吸客 任选4款汤底/50+款配料

中国街头小吃「麻辣烫」近年在日本爆红，多间连锁麻辣烫餐厅不时出现排队人龙，当中尤以年轻女性占大多数，更引来媒体解构背后成因，由「网红美食」变身成为社会现象。为了回应这股「麻辣烫」热潮，早前进攻日本、主打米线的「谭仔三哥」也要变阵，将旗下分店改以全新品牌「谭仔麻辣汤」经营，供应4款汤底及逾50款配料，同样可自选辣度，希望借此吸引更多食客光顾。

中国麻辣烫日本爆红！年轻人3原因力捧 石原聪美也爱吃？

「麻辣烫」是源自中国四川的街头特色小吃，有人形容为麻辣火锅的简化版，食客可以按照喜好，选择不同配料，如肉类、蔬菜、豆制品等，然后因应食材重量收费，然后厨师会将食材放进加入花椒与辣椒等配料的汤底中烹煮，再以大碗装好上桌。

近年，「麻辣烫」在日本大行其道，「七宝麻辣烫」及「杨国福麻辣烫」等连锁品牌更是深受当地年轻人欢迎。除了有日本综艺节目介绍，人气女演员石原聪美也表示「七宝麻辣烫」是其爱店之一，导致店外不时排起长长人龙，让这股热潮持续升温。

早前有日本电视台到访问食客排队光顾麻辣烫餐厅的原因，其一是麻辣汤底带有药膳的味道，吃完后感觉上身体会变好；其二是麻辣烫虽然非常辣，但味道容易令人上瘾；其三是可以自选喜欢的食材，感觉新奇。早前宣布移居香港的前日本人气AV女优滨崎真绪，不时在社交平台以中文介绍日本美食，她亦提到麻辣烫现时在日本非常流行，甚至不少女生认为「麻辣汤能减肥」，惟不少网民提醒汤底热量高，「麻辣烫的食材确实是偏健康的，不过那个汤热量不可能低的。」

谭仔三哥转阵迎战！东京分店翻新开麻辣烫专门店

为了应对这股「麻辣烫」热潮，早前进攻日本开设米线专门店的「谭仔三哥」也变阵迎战，旗下位于吉祥寺的分店日前完成翻新，并改以全新品牌「谭仔麻辣汤」重新开业，主打四川风味麻辣烫。

「谭仔麻辣汤」设有超过50款配料，如招牌鱼蛋、肉类、蔬菜及面类等，配合4种汤底，包括每日于店内熬煮的鸡汤、港式麻辣汤、重庆酸辣汤及鸡肉番茄汤，设10级辣度，按重计费，食客可以自由调整份量，每克4日圆，凡选满250克食材（即1,000日圆）再免费送80克面类！

来源：谭仔三哥日本、TBS NEWS

文：LW