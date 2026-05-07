元朗松记烧鹅重开！30年老字号一度结业 进驻金记烧腊旧舖位 曾陷天价粉葛汤争议

元朗30年老字号松记烧鹅重开！「松记烧鹅饭店」于今年1月28日正式结业，让不少街坊食客大感不舍。事隔不到4个月传来好消息，由昔日「松记烧鹅饭店」老板之一主理的「松记烧鹅大王」于5月3日正式开张，选址5月初结业的另一老字号「金记烧腊餐厅」旧址，有食客已急不及待帮衬新店，除了招牌烧鹅，更表示「叉烧好好食」，详情即看下文！

元朗30年老字号松记烧鹅重开！进驻「金记烧腊」旧舖位

元朗30年老字号「松记烧鹅饭店」于1月28日结束营业，当时有不少街坊食客均对此感到可惜。不过，在结业不到4个月传来好消息，松记烧鹅化身成「松记烧鹅大王」重开，并于5月3日正式开业，并由凤翔路旧址迁至水车馆街，新店地舗正是月初结业的另一老字号「金记烧腊餐厅」旧址。「金记烧腊餐厅」屹立元朗近50年，于5月1日因老板荣休而结业。

有街坊网民透露，新开业的「松记烧鹅大王」由旧店其中一位老板经营，不少元朗街坊表示欢迎，「有烧鹅髀食喇」、「一定要试」、「好挂住佢啲烧鹅」；也有不少食客急不及待帮衬，大赞「烧味好食」，有人则点评「整体ok，价钱比榕哥天鸿较高，叉烧有（较）咸」。

现时的「松记烧鹅大王」续主打各款镬气小菜，当然不乏各类烧味，其中驰名烧鹅售$520/只、$278/半只；烧鸭$198/只、$108/半只；油鸡／白切鸡$198/只、$108/半只；叉烧$148/斤；烧肉$168/斤。

松记烧鹅扬威元朗 曾陷天价粉葛汤争议

屹立元朗数十年的松记烧鹅，以「金牌脆皮烧鹅」而闻名，除了深得街坊支持外，更吸引不少区外食客及游客慕名而至。除了驰名烧鹅，其古法羊腩煲亦是招牌作，过去亦曾获得不少艺人捧场。

「松记烧鹅饭店」过去曾陷天价粉葛汤争议，有食客于社交平台投诉，在曾点1煲粉葛汤，汤渣只有大量猪内脏及猪头骨，惟猪肉久奉，却被索价$798而掀热议。

松记烧鹅大王

地址：元朗水车馆街66号锦荣大厦地下1号舗

文：TF

资料及图片来源：食在元朗@Facebook