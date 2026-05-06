嫌铁板羊架多肥膏要求换鸡扒 竟变茶碟上？！港女怒轰金凤︰检讨下点解愈做愈差 老板娘亲回应耍冧

饮食体验向来是顾客最重视的一环，然而服务质素及食物水准未如理想时，亦容易引发争议。近日有网民于社交平台发文，分享她在屯门港式扒房金凤大餐厅享用羊架时的不快经历，指食物质素差劣及侍应服务态度欠佳，引起网民热烈讨论。

屯门金凤大餐厅「肥膏羊架」惹港女不满！要求换鸡扒竟变茶碟上

有网民日前在facebook群组「真．屯门友」上分享个人经历，表示自己与家人到屯门一间连锁港式扒房金凤大餐厅用餐，二人消费近400多元，但这次用餐经历并不愉快，让她决定发文提醒其他「屯门人真系要小心避雷」。

事主发文提醒街坊避雷 坚持付原价

事主忆述，其家人点了一份羊架，但发现「一半以上都系肥膏」。当家人向侍应反映问题时，怎料对方态度恶劣，「好似呃佢咁，态度已经劲差！」。事主随后要求更换为鸡扒，侍应收走羊架后，表示「我只可以俾块鸡你」，然后竟以一只「茶碟咁嘅嘢装咗块鸡出嚟」。事主家人对此安排感到不受尊重，最后「一啖都无食就去左卖单」。

虽然结帐时有职员道歉并提出「俾返9折」，但事主一家拒绝了折扣，并坚持支付原价。她强调：「重点我哋唔系嚟搲折㗎！我哋嚟得食饭你俾返啲正常嘢食就ok㗎啦！」事主更希望餐厅能「自己检讨下点解会越做越差」。

网民意见两极︰佢肯换算系咁啦

该帖文一出，随即在网上引发广泛回响，惟网民意见两极。不少支持事主的一方人，都批评餐厅服务及食物质素下降，有网民更留言称侍应的做法「直情当个客系乞衣施舍咁款」，认为餐厅「发大嚟搞贵咗咁多，质素仲要差埋」；亦有人感叹「香港食嘢预咗受气、冇服务、X面」，认为是本地饮食业的常态。

而支持店家的另一方人则认为餐厅做法合理，质疑事主反应过大。有网民指出，「食羊一定有肥」，认为相片中的羊扒尚算正常，事主说「一半以上都系肥膏」可能言过其实。他们认为，餐厅已按要求更换食物，并在结帐时提供折扣已算不错，「其实佢肯换算系咁啦」、「楼面要做嘅嘢已经做尽」；更有留言反问：「嫌肥已经换块鸡扒俾你，埋单仲9折咗俾你， 免费呢餐俾你好无？」。

店家回应：承认处理不当 已严厉谴责员工

《星岛头条》记者就此事向金凤查询，获老板娘林小姐亲自回复，她表示，知道该名顾客是前晚来帮衬，亦清楚她「喺现场好嬲」，事件随后更在网上引起巨大回响。林小姐称，管理层已即时开会，并到店内向厨房及楼面员工了解详情。

她承认在这次事件中，厨房及侍应亦有疏忽，并承认员工态度欠佳及培训不足，处理手法不成熟。她解释，「厨房员工没意识到这是投诉事件，而侍应亦没有表达清楚，所以误以为只是漏单，情急下才随便用只茶碟上」，并非有意侮辱。林小姐强调，公司已就此事严厉谴责员工，未来亦会加强培训，确保员工能更严肃及恰当地处理顾客投诉。

