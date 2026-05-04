大家乐$50叹足一斤芝麻鸡！限时斩料优惠 $60即享原只BB鸭/双拼鸡鸭 

连锁快餐品牌「大家乐」向来是香港人解决三餐的热门选择，其多元化的餐点与亲民的价格，深受大众欢迎。近日，大家乐再度推出超值外卖优惠，为繁忙的都市人提供丰富的晚餐加餸选择。由5月5日起，只需$50即可购得原只「香浓芝麻鸡」，皮脆肉嫩的「明炉香烤BB鸭」也仅售$60，绝对是晚餐加餸的省钱之选。

大家乐超值斩料加餸优惠！ $50芝麻鸡皮香肉滑

大家乐超值斩料加餸优惠！ $50芝麻鸡皮香肉滑+$60 香烤BB鸭

下班后想为晚餐加点好料，却又不想花费太多？大家乐是次推出的「超值家餸孖宝优惠」便能满足您的愿望。由5月5日至11日的推广期间，每日下午3时后，顾客可以优惠价$50，购得重逾一斤的「芝麻鸡」。

这款芝麻鸡，亦获网民好评，纷纷表示「芝麻鸡好香呀」，甚至形容「隔几多张枱都闻到。有食客更大赞鸡肉品质：「呢只鸡真系得，啲皮系爽嘅，鸡肉几滑」，证明其口感同样出色。更有「资深食家」分享独门食法：「我通常买返屋企手撕咗佢再加麻油，基本上一个星期会食一只」

$60原只烤鸭 烧味迷不能错过

对于烧味爱好者而言，「明炉香烤BB鸭」亦是不可错过的经典。在这次推广中，原价$95的原只BB鸭，现在只需$60即可入手。鸭皮烤至皮脆肉嫩，色泽红润，肉质丰腴多汁，油香四溢。另外，大家乐亦提供$60的「芝麻鸡拼明炉香烤BB鸭(半只)」套餐，让您一次过品尝两款招牌烧味，最适合有选择困难的食客。

$10起加配小食 丰富晚餐组合

为了让您的晚餐更加圆满，大家乐还提供多款加配选项。只需加$12，即可选择「卤水鸡中翼(2只)拼红肠」或「白饭拼糖水(各1碗)」；若想来点饭后甜点，加$10便可换购新鲜出炉的「葡挞(2件)」，酥脆的挞皮配上香甜嫩滑的蛋浆，为这顿丰富的晚餐画上完美句号。

大家乐「超值家餸孖宝优惠」：

优惠地点： 全线大家乐分店

优惠期限： 5月5日至5月11日，下午3时后供应

优惠内容： 香浓芝麻鸡 (足一斤)：$50 (零售价$68) 明炉香烤BB鸭 (原只免斩)：$60 (零售价$95) 芝麻鸡 + 明炉香烤BB鸭 (半只免斩)：$60 (零售价$82) 加$6享用斩件服务 加$12换购卤水鸡中翼(2只)拼红肠 或 白饭拼糖水(各1碗) 加$10换购葡挞(2件)

条款及细则： 优惠只限外卖。 数量有限，售完即止。 图片只供参考。



资料来源: 大家乐 Café de Coral

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