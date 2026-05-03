尖沙咀中菜厅港汇轩25折优惠！低至$98叹8道菜套餐 红烧乳鸽/皮片鸭/龙虾汤灌汤饺

位于尖沙咀 iSQUARE 的高级粤菜食府「港汇轩」，一向以其精致的菜式和坐拥维多利亚港景色的优雅环境而备受食客追捧。最近，餐厅推出一系列全新优惠，其中午市商务精品宴低至25折，让顾客能以$98/位起的亲民价格，品尝红烧皇子乳鸽及酥皮龙虾汤灌汤饺等精致点心小食，非常抵食。

5月4日6pm开抢

【尖沙咀 iSQUARE 港汇轩】御品片皮鸭．龙虾海鲜宴｜午市商务精品宴｜鱼翅鲍鱼八道菜盛宴｜龙虾鲍翅八道菜吉品宴

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尖沙咀港汇轩25折优惠！午市套餐低至$98/位 叹乳鸽+龙虾汤灌汤饺

对于追求极致性价比的饕客而言，尖沙咀中菜厅港汇轩的午市商务精品宴绝对是不二之选。这套餐以低至25折优惠价推出，两位只需$196（人均$98），即可享用原价$776的8道菜式午宴。套餐焦点是酥皮龙虾汤灌汤饺，每口都散发著海洋的鲜甜。还有皮脆肉嫩的红烧皇子乳鸽半只、以及集结了菠萝包、金鱼饺等经典款式的精美点心荟萃，均展现了师傅的巧手功艺。

盛宴款式选择多 片皮鸭/鲍鱼/龙虾

除午市优惠，港汇轩亦为晚市准备了多款盛宴，折扣同样吸引。适合4位享用的「御品片皮鸭・龙虾海鲜宴」，只需$968即可尝到席前即切的御品京式片皮鸭、金银蒜蒸开边本湾龙虾等，平均每人$200多，是家庭或朋友聚餐的理想选择。

【尖沙咀 iSQUARE 港汇轩｜低至$98/位】午市商务精品宴

【尖沙咀 iSQUARE 港汇轩｜低至 57 折】御品片皮鸭．龙虾海鲜宴（午市晚市适用，4位用）

【尖沙咀 iSQUARE 港汇轩｜低至5折】鱼翅鲍鱼8道菜盛宴（午市晚市适用）

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