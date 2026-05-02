观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了

近年本港饮食业经营环境充满挑战，不少食肆相继结业，令街坊食客大感惋惜。位于观塘工厂区的「新汇聚餐厅小厨」，早前于社交平台宣布于5月1日起结业。消息一出，随即在网上引发热议，不少熟客及网民纷纷表示不舍，怀念其物美价廉的菜式。

观塘工厦餐厅「新汇聚」5.1结业！老板发文叹︰经营环境欠佳

位于观塘工厂区工厦的打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」，日前于facebook专页发布结业通知，表示「因经营环境欠佳，本店于5月1日起结束营业，多谢各位客户，一直以来嘅支持及爱戴，有缘再见。」，引来一众熟客留言不舍。

翻查资料，新汇聚餐厅小厨原本的店名为「金利来食坊」，是间大排档，并先后于淘大及牛头角下邨经营30的，当时已是非常受欢迎街坊的名店。后来牛头角下邨迁拆，店家就迁去观塘工厦。而老板更于专页上写上「肥佬老细一直坚持将大排档风味传承落去」，赢得口碑。

网民熟客不舍︰呢间好食都冇了

对于餐厅突然结业，食客们都感到非常可惜。不少人留言称赞其食物水准，如有网民感叹「通常好食嘅餐厅都特别早执，因为材料靓用料靓成本高」。网民亦大赞店家的招牌菜式有芝麻鸡、柚子虾、虾胶，以及「观塘区最好饮嘅涷柠茶」，但全部都会成为绝响，令人感慨。有人亦称餐厅是「真心抵食」，而且「无趁节日加价，嘢又好食，仲送甜品」，认为非常实惠，是「住附近或𠮶头返工嘅人先识去」的隐世食堂。

新汇聚结业亦引起香港节目主持冯智政的关注，他表示以前经常帮衬，「经过成日叫碟椒盐鱼扣返屋企食，乌头扣都系我去英国住之后，其中一道揾唔返嘅餸呀。」。有熟客亦留言形容老板是「敬业落业，辛勤工作，坚守本心」，但最终「敌不过环境的变迁」，令人唏嘘。

资料来源︰ 新汇聚餐厅小厨、 Fung Chi-ching Jacky