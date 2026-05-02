深圳南山区全新免费巴士线！连接港铁站及海滨购物商圈 玩尽蛇口海上世界/太子湾花园城VILLA

近年越来越多香港市民喜欢在周末或假期，北上深圳消费和游玩。为了让大家玩得更轻松方便，深圳市南山区最近特别开设了一条全新的免费巴士接驳专线「T233」，直接连接地铁站与海上世界、太子湾花园城VILLA等受欢迎的旅游热点，让旅客一落车，就能轻松畅游！

深圳南山免费巴士T233线 连接地铁站及热门商圈

深圳南山开设了全新免费巴士接驳专线「T233」

对于不熟悉深圳交通的长者或市民来说，要在广阔的市内穿梭，有时确实令人头痛。这条T233免费专线的出现，可谓一大福音。巴士线路清晰地串连起南山蛇口区内几个重要的文娱地标，包括传统人气景点「海上世界」和新兴的「太子湾花园城VILLA」。最重要的是，它能无缝衔接地铁枢纽，让习惯乘搭铁路的香港人，可以轻松转乘。

此免费专线的营运时间由即日起至本年7月26日，时间上正好配合市民日间游览和夜间休闲的高峰时段，无论您是想白天逛街购物，还是晚上欣赏璀璨海景，都能省心又舒适地到达目的地。

深圳南山免费巴士专线 - T233

路线站点：

太子湾花园城VILLA - 蛇口港地铁站 - 招商蛇口广场 - 海上世界地铁站A出口 - 招商蛇口广场 - 蛇口港地铁站 - 太子湾花园城VILLA

太子湾花园城VILLA - 蛇口港地铁站 - 招商蛇口广场 - 海上世界地铁站A出口 - 招商蛇口广场 - 蛇口港地铁站 - 太子湾花园城VILLA 服务时间： 10:00 - 21:00

10:00 - 21:00 发车间隔： 20-30分钟一班

20-30分钟一班 服务日期：2026年4月25日至7月26日

南山免费巴士专线景点推介 全新升级海上世界「明华轮」

「海上世界」是蛇口最经典的旅游景点，中心地标是一艘名为「明华轮」的豪华邮轮。这艘邮轮自80年代起便停靠于此，如今已化身为集酒店、特色酒吧和餐厅于一身的综合体。近年，「海上世界」周边发展得越来越完善，变成一个集大型商场、无数食肆和艺术馆于一身的旅游区，气氛悠闲，有点像香港的西九文化区，是年轻人最爱的「打卡」热点之一。

今年初，「明华轮」更完成升级改造，变身为全国首个「沉浸式演艺综合体」，一半是剧场，一半是商业空间，同时引入了大量全新餐厅和特色小店。想感受艺术气息的朋友，可以到旁边的「海上世界文化艺术中心」。中心免费入场（部分展览或需收费），内外都有不少咖啡店，顶层还有酒楼和露天平台，可以吹著海风，悠闲地享受一个下午。

南山海滨靓景商圈 太子湾花园城VILLA

如果喜欢新潮和有设计感的建筑，那一定不能错过去年新开幕的「太子湾花园城VILLA」。它并非传统的密封式商场，而是一个占地广阔的海滨花园城区。整个商区的建筑以「山、海、城」为灵感，由多栋只有三层高的纯白色独立建筑组成，配上大面积的玻璃幕墙，远看就像一座座漂浮在海上的白色小岛。建筑之间由空中走廊连接，将购物、自然与海岸线完美融合。

这里进驻了多个品牌的华南地区首间分店，而且毗邻蛇口另一个新地标K11 ECOAST，绝对是购物爱好者的天堂。逛累了，可以走到空中连廊或观景平台，直接眺望无敌大海景，欣赏日落，惬意非常。下次计划到深圳南山区游玩时，不妨好好利用这条T233免费巴士线，轻松探索蛇口的魅力！



