铜锣湾柏宁酒店自助餐买二送一！人均$331起任食鳕蟹脚、即开生蚝 母亲节限定血燕主题Buffet

铜锣湾柏宁酒店内的PLAYT餐厅以丰盛的自助餐选择和充满活力的用餐氛围，一直深受本地食客及游客的喜爱。餐厅最近推出一系列震撼的餐饮优惠，无论是家庭聚会还是朋友畅饮，都提供了绝佳的选择。推广期内，自助午餐在买二送一优惠后，平均每位仅需$331起，而母亲节主题的自助晚餐更有独家折扣。

铜锣湾柏宁酒店自助餐买二送一！人均$331起任食鳕蟹脚、即开生蚝

铜锣湾柏宁酒店 母亲节限定血燕主题自助餐

为了迎接温馨的五月，PLAYT餐厅在5月1日至31日期间，特别与著名燕窝品牌「老行家」携手，为自助晚餐带来矜贵的「母亲节养颜盛『燕』自助晚餐」。这次合作将老行家的皇牌产品「血燕」巧妙地融入多款精致菜式中。

食客除了能品尝到融入燕窝的特色佳肴，还能尽情享用PLAYT自助晚餐的招牌美食，包括即开时令生蚝、鲜甜弹牙的龙虾，以及暖心暖胃的滋润炖汤，为妈妈带来一场滋补又奢华的味觉体验。

任食冰镇海鲜/西冷牛扒/烧羊脾

对于喜爱在日间享受大餐的食客，PLAYT的自助午餐同样不容错过。午市自助餐以丰富的冰镇海鲜闻名，当中包括饱满鲜甜的鳕蟹脚，让人一吃上瘾。此外，每位食客更能享用到矜贵的笼仔荷叶蒸原只鲍鱼，鲍鱼口感弹牙，与荷叶的清香完美结合。肉食爱好者则可期待即席烧烤的西冷牛扒和烧羊脾，外层焦香，肉质软嫩多汁。加上各式寿司刺身、即煮汤面、印度咖哩和精致甜品，绝对能让您大饱口福。

铜锣湾柏宁酒店PLAYT自助餐优惠

地址：铜锣湾告士打道310号香港柏宁酒店PLAYT

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预订日期： 2026年5月1日中午12:00至5月7日23:59

用餐日期： 2026年5月1日至5月31日

自助午餐优惠（鳕蟹脚、原只鲍鱼、西冷扒）

时间： 12:00 - 14:30

【买二送一】：3位合共$1,053起，平均$351/位。

【五一黄金周优惠】：5月1-7日期间，使用优惠码【GWFB88】，3位折后价$993起，平均$331/位。

自助晚餐优惠（母亲节「燕」窝盛宴、龙虾、生蚝）

时间： 18:30 - 21:30

【买二送一】：3位合共$1,812起，平均$604/位。

【五一黄金周优惠】：5月1-7日期间，使用优惠码【GWFB88】，3位折后价$1,752起，平均$584/位。

周末自助早午餐优惠（生蚝、龙虾、无限畅饮）