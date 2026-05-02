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连登仔力数香港「烧味佬」6宗罪？狠批「靓肉储埋唔知做乜」惹议 网民：食烧味系睇彩数

饮食
更新时间：11:00 2026-05-02 HKT
发布时间：11:00 2026-05-02 HKT

烧味对港人来说并不陌生，不时人日常都会到烧腊店「斩料加餸」，加上近年部分餐厅推出平价烧味饭吸客，更有廿四味成员Brian力推的高质烧味，引起一阵港式烧味热潮。不过，近日有「连登仔」发文力数香港「烧味佬」6宗罪，直斥烧味质素参差，又指「靓肉储埋唔知做乜」，惹来不少网民留言热议，直言「食烧味系睇彩数」，详情即看下文！

「连登仔」6宗罪力数香港「烧味佬」 ？

近日，有网民在网上论坛以「香港d（啲）烧味佬大部份都系食X大」为题发文，力数香港「烧味佬」6宗罪！文中提到，在烧腊店选购烧味时，出品质素参差，认为全因「烧味佬」的态度而起，叉烧「可以斩d（啲）又硬又皱既（嘅）比（俾）你」；烧肉的话就是「成旧肥猪肉车落黎（嚟）」；烧鸭只是「得块皮」，鸭肉薄如「A4纸」；选豉油鸡或白切鸡的话，会「斩碎哂」，因而出现不少碎骨，影响口感。

楼主又提出，整盒烧味饭原本仅有白饭属「合格」，但又会由于豉油过多，而令白饭变得「又湿又淋」；如要求另加姜蓉时，又会因「冇嗌鸡」而被拒绝，因而对「烧味佬」深感不满。

网民：食烧味系睇彩数

对于有「连登仔」针对「烧味佬」的6大控诉，引来网民热议，不少人认同经常遇到质素参差的烧味饭，质疑「靓肉储埋储埋唔知做乜」，直指「生意都唔X识做」；有不少人更认为买烧味「男女有别」，甚至认为女性前往买烧味较著数，笑言「要肥㶶叉有肥㶶叉，要半肥瘦有半肥瘦」、「同老婆去食，佢有鹅髀，我就得背，啲肉薄过纸。」

有网民认为「食烧味系睇彩数」，因「靓肉」通常都会留起「做例牌」，又谓「我碟叉饭d（啲）叉烧同对面搭台个例牌加个白饭d（啲）叉烧系两样嘢嚟」。

文：TF

资料及图片来源：LIHKG、星岛图片库

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