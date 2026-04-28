内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去

西贡以海鲜闻名，向来是不少旅客来港必到的景点。不过，日前有内地客在社交平台苦呻在西贡吃海鲜时「一肚气」，称于附近街市入手部份海鲜后，再到餐厅付费加工，同时亦有光顾餐厅小菜及炒饭等，惟餐厅上菜速度过慢，直言全程节奏如「吃一口，等半小时」，力数用餐过程4大不满，引来不少网民同情其遭遇。

内地客呻西贡食海鲜一肚气？不满「失踪式上菜」被当隐形人

西贡地理位置临海，鱼获丰富，吸引不少旅客前往朝圣品尝海鲜。西贡码头海鲜街不乏海鲜餐厅，食客除了可以即场选购海鲜加工，部份餐厅接受客人自携海鲜，并以付费加工方式交由餐厅烹调。

近日，有内地旅客表示事前于网上进行资料搜集后，决定前往区内其中一间海鲜餐厅。他表示，当日一行人先到附近街市入手部分海鲜，再付费交由餐厅加工，同时在餐厅点了多个小菜及炒饭，打算享用一顿「快乐碳水+新鲜海味」。惟这次用餐体验却令事主大为崩溃，称每道菜几乎相隔半小时才上桌，形容是「失踪式上菜」，只能干坐看着邻桌用餐，「催了至少三、四次，基本没啥用」。

事主又指，全程感觉被当成「隐形人」，甚至留意到迟来客人的上菜速度更快，「并且还比我们更早吃完走人」，质疑餐厅将「代加工的全部往后排」，又称加工费不算少，「$80-$130一道菜，体验完全不匹配这个价格」。事主曾经多次催促店员上菜，但对方没有解释或任何补救措施，「一直在等、在气、在怀疑人生」，大叹：「除非你愿意接受『吃一口，等半小时』的节奏，西贡海鲜可很好吃，但选错店真的毁一顿饭」。

网民同情：本地人都不会去

对于事主的体验，不少网民表示同情，同时推介可到其他地方食海鲜，「食海鲜可以去布袋澳、鲤鱼门、屯门三圣邨」、「吃海鲜加工不如去大埔墟街市，买了上楼上熟食加工就可以」。有网民表示本地人甚少到西贡吃海鲜，建议到较多本地客人光顾的餐厅，「鸭脷洲、南丫岛，越多本地港人去，装修平凡的，一定实惠」、「本地人唔会去西贡食海鲜」、「食海鲜好多间，问吓香港朋友介绍」。

文：RY

资料及图片来源：小红书