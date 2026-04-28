湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！

在物价腾飞的香港，在连锁面包店入手一个面包，动辄索价十元以上已是常态。近日，竟有网民发现湾仔一间老牌面包店，以「时光倒流价」$10售卖一份由三个菠萝油相连的「菠萝虫虫包」，其极高的性价比，旋即在网上引起热烈讨论。

湾仔街坊面包店 菠萝油$10三个成逆市奇葩

日前，有网民于Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」内发文，大力推荐湾仔老牌面包店「百事吉饼店 」的出品。事主在帖文中分享了一款包身长长如「毛虫」般的菠萝油，并对其亲民的定价赞不绝口。

该网民在帖子中表示，这间「老牌饼店，好生意，好食」，自己光顾后，更买了多个与他人分享，可见其质素备受肯定。另外，从他分享的菠萝油相片中可见，这款菠萝油其独特之处是由三个小型菠萝包连成一排，每个中间也夹著一片牛油。事主吃罢再与网友分享「呢一间我唔系成日买，但系头先食咗又几好食，一排菠萝油$10鸡，抵食 」，而这款三合一的菠萝油，更是令人加倍满足。

「时光倒流价」引网民热议：唔知有冇钱赚

帖文触发网民热烈讨论。大部分留言都对这个「时光倒流价」感到不可思议，直呼「真系好抵」。有网民马上作出比较，指一般连锁饼店「一个都卖12蚊啦」，直言对比之下「 呢度成三个先十蚊㖞， 佢哋都唔知有冇钱赚添呀！」。此番言论引起广泛共鸣，不少人认同「咁大个$10鸡好平㖞」，并认为在连锁店夹击下，大家更应该身体力行支持这些「老舖」。

店员解画 ：老板坚持做街坊生意

《星岛头条》就平价菠萝油一事向店方了解，店员回复指这款定价$10的「三合一」菠萝油已贩售多年。她坦言，这款面包是由三个「迷你包」组成，单个计算确实比正常的菠萝包要小，但三个连在一起则比一个正常的菠萝油要大，因此一向深受街坊欢迎，工场每天都需要不停密密出炉。至于为何能维持如此实惠的价格，店员则笑言舖头是「做街坊生意」，并相信老板也不会事事赚到尽。

图片、资料来源: Ricky Cheung＠facebook

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