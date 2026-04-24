「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因

香港餐饮业竞争激烈，连锁店的兴衰更迭是常态。曾经风靡一时，后来却一度沉寂的港式西餐厅「椰林阁」，近年在不景气的市道下竟现逆市翻生的势头。继中秀茂坪、将军澳、荃湾等地开店后，近日更重返多年前结业的鸭脷洲海怡半岛，引发网民及街坊对其东山再起的热烈讨论。

「椰林阁」逆市扩张至9分店 先后进驻鸭脷洲、将军澳、荃湾

有网民近日发现「椰林阁」在将军澳新都城中心、荃湾千色汇等地开设分店。根据网上资料，连同即将开幕的鸭脷洲海怡西广场分店，「椰林阁」的版图将扩展至最少九间，其卷土重来之势，令不少网民感到惊讶。

网民拆解「椰林阁」东山再起主因

对于「椰林阁」的东山再起，不少街坊留言称「估佢唔到又会返嚟开」，品牌的再现亦勾起了市民的集体回忆。不过，有食客指出餐厅的感觉已非昔比，认为「已经唔系以前𠮶种感觉」，指出「以前虽然价钱唔算高档，但系入边𠮶个灯光暗暗地，而且位置都比较阔」，如今则「基本上就系一间茶餐厅」，失去了以往的西餐厅情调。

同时，有网民不禁好奇「椰林阁点解做返起？」，并归纳出多个「翻生」主因。许多人认为关键在于食物品质有所改善，加上价格维持亲民，「啲嘢好食，有人招呼，落单，价钱公道」。亦有留言赞赏细节，例如「价钱唔贵，侧边有任拎纸巾，冻饮唔系用铁杯」，普遍同意「如果食物有改善，做返起唔出奇」。

全盛期曾拥逾60分店 一度濒临结业

「椰林阁」于1988年创立，主打亲民的港式西餐如铁板牛扒、酥皮汤等，在八、九十年代全盛时期拥有超过60间分店，是无数家庭和学生的童年回忆。然而，随著时代变迁，品牌规模大幅萎缩，一度仅存两间分店，被认为已走到结业边缘。