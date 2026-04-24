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大埔振兴逆市扩张 首间粉面店料5月天后开业 主打丸类粉面、小食 网民：估佢唔到

饮食
更新时间：12:54 2026-04-24 HKT
发布时间：12:54 2026-04-24 HKT

大埔振兴面店｜香港老字号品牌转型再添新例。拥有59年历史的本地肉丸制造商「大埔振兴」，近日被网民发现进军餐饮业，首间面店选址天后，预计于今年五月开业，并将以招牌「振兴牛丸」为主打，回应食客多年来希望即场品尝的诉求。这一消息不仅在网上引发热议，更让许多老饕引颈期盼。

牛丸名店「大埔振兴」踩过界开面店 首店选址天后琉璃街

昨日（23日），有街坊发现天后琉璃街有店舖正在装修，门外挂出印有「振兴肉丸面」、「迈向60周年，首间面店」等字眼的海报，并正招聘店舖主任、侍应及洗碗洁洁员等职位，泄漏了老字号开店的计划。从网民分享的相片可见，店舖仍在施工阶段，似乎正为开业努力准备。

「大埔振兴」进驻天后的消息传出后，网民反应热烈。不少在附近上班的市民留言表示「身为呢头返工嘅人士，相当期待」，认为面店将成为该区的用餐新选择。也有网民对选址感到惊喜，直言「估佢唔到，首间面店开在天后」。

大埔振兴面店预计5月开业 主打丸类粉面及小食

《星岛头条》网记者向「大埔振兴」查询，获官方证实消息。品牌表示，天后新店的筹备工作已进入最后阶段，预计于五月正式开业。新店将以品牌的皇牌产品「振兴牛丸」为核心，推出多款创新面食及小食，让顾客终于能即场品尝到热腾腾的牛丸，而非只能购买急冻产品回家烹煮。

品牌方补充，新店亦希望能满足游客的需求。他们观察到，许多游客到访门市时，常因无法即食而感到可惜，因此希望透过面店，让他们即场体验香港的地道美食，并向世界推广香港饮食文化及我们的牛丸理念。天后店将作为试点，若市场反应理想，未来会考虑在其他地区增设分店。

59年老字号 首次跨足餐饮业

「大埔振兴」屹立香港逾59年，致力以铁棒锤打牛肉的传统手法打造肉丸，其中，招牌牛丸更是以百分百牛肉制作。品牌亦于大埔、黄大仙及乐富设有零售门市，是次在天后开设的粉面店，为首次跨足餐饮业。

 

资料来源：天后大坑有乐＠Facebook、大埔振兴

 

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