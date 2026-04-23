佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
更新时间：16:25 2026-04-23 HKT
发布时间：16:25 2026-04-23 HKT
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佳宝超市全场8折优惠｜「佳宝食品超级市场」一向以价钱实惠、货品种类繁多见称，是许多市民日常采购的首选。为回馈顾客，佳宝超市将于4月底再次推出限时优惠，全场货品均以8折发售，涵盖新鲜食品到日常用品，是节省家庭开支的绝佳时机！
佳宝食品超级市场全场8折优惠 粮油杂货/饮品食品一应俱全
在为期七天的推广活动中，佳宝食品超级市场内的所有商品，从田园直送的新鲜蔬果，到每日精选的优质肉类和生猛海鲜，都将以八折价钱发售。顾客可以趁此机会，为家中的雪柜补充满满的健康食材。
除了新鲜食品，优惠同样适用于各类粮油杂货、零食、饮品及啤酒。无论是家庭必需的食米、食油，还是派对聚会需要的啤酒汽水，都能在佳宝以更优惠的价格找到。这是一个储备日常所需，或是为即将到来的周末聚会作准备的好机会。
佳宝食品超级市场优惠详情
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优惠日期： 2026年4月24日至4月30日
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优惠内容： 全场货品可享8折优惠
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适用分店： 全线分店同步进行
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条款及细则： 货品数量有限，售完即止
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