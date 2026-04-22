两餸饭龙头「权发」落重本挽客？巨型银鳕鱼扒当1餸 设新工场符国际标准 网民反应两极……

香港连锁两餸饭店龙头之一「权发小厨」于本月初（4月5日）陷食安风波，其后经食环署上门检查后，并因涉事处所墙身及地台有污渍而提出检控，惟有网民表示向来人龙不断的「权发小厨」分店在事件揭发后变得冷清。至近日，权发小厨老板娘再度上传影片向大众致歉，同时筹备全新符合国际要求的全新食物工场，并由即日起推出「重本」菜式阿拉斯加鱼柳及银雪鱼扒，更称可以「当一餸」，务求挽回食客信心，对此一众网民有何看法，即睇详情！

两餸饭龙头「权发小厨」食安风波未停 老板娘再度致歉：承认管理疏忽

本月初，「权发小厨」被指其位于观塘的食物工场处理冻肉方式不当，同层商户投诉职员将冻肉摆放在电梯口，导致楼层传出严重臭味，影响环境卫生。当时，「权发」老板解释事件源于供应商送货及员工处理不当，并向受影响租户致歉，同时在官方专页刊登声明，承诺日后严格监管环境卫生。

其后，食环署接报后前往食物工场检查食物处理流程与衞生情况，发现处所墙身及地台有污渍，并根据《食物业规例》第132X章提出检控。

事件发酵至今，「权发」老板娘日前再度在官方专页上传影片，除了向受影响商户及客人致歉，承认管理上有疏忽，「没有监管好供应商送货的时候将货物摆在公共区域，也没有管理好员工妥善处理有积水的纸箱，导致有异味的产生。」而他们在得悉事件后已立即到场了解，并为所有在送货期间被弄坏门把的商户更换门把手，有关商户也表示满意和接受。

5月开设新工场符国际标准 加强员工培训及监督

与此同时，她称店方现正筹备一间全新的食物工场，按照国际公认预防性食物安全管理系统HACCP标准及设计，预计5月投入运作，务求让顾客食得放心。她又强调，工厂主要是用作腌制、切割食材，确保所有分店味道基本一致，而且从没有生产任何成品供应到分店，所有分店食物均为现制。

至于涉事的员工，老板娘表示他了解到自己为公司造成严重伤害，不过考虑到他有家庭负担，而且不容易找工作，决定接受他的道歉；经员工同意下上传身份证，目的是证明公司并非请黑工。她又称，日后会再加强前线员工及工厂员工的培训，并认真加强监督员工的工作。

人流减「落重本」出新菜式挽客？炸银鳕鱼扒当1餸 网民反应两极……

事件发生至今，有网民发现「权发小厨」分店人流减少，以往不时出现的排队人龙不复在。为了挽留食客，店方宣布即日起推出全新菜式「粟米或咕噜阿拉斯加鱼柳」及「蜜桃沙拉阿拉斯加银雪鱼扒」，并分别「当一餸」，同时附上合格检验检疫证书，明显是「落重本」。有食客到场，称「银雪鱼当一餸，净餸有四旧」，形容「两餸饭食到银鳕鱼都算抵」。

对此，一众网民反应两极，有食客表示会继续支持，「加油，Focus（专注）返做食物本身，继续支持」、「已经过去咗啦，我会继续食权发，系两餸饭嘅最好食嘅一档」；惟亦有网民认为事件不在于食品质素，「其实系咪误解社会大众关注既问题呢？依家唔系质疑供应商来货已经有问题，而系送货来储存急冻食材摆放位置出现卫生问题，拎呢d证明书无意思」、「有合格证明呢个系一定要㗎啦，唔好将一啲你哋必要做嘅嘢讲到好似有改善咁」。

有网民则认为店方仍有不少需要改善的问题，如员工态度，「你首先要管理下自己啲员工啲态度先！同埋唔好开咁多分店整低啲品质」、「其实唔太清楚之前发生乜嘢事，不过觉得而家个双餸饭个架架细咗，大件啲餸就求其一两件就算。」

来源：权发小厨、香港两餸饭关注组@Facebook

文：LW