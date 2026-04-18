台湾旅客严选「香港美食排行榜」！头3位有1共同点 引大量港人激动反驳：游客口味

不少旅客都会在社交平台上分享旅游经历。近日，一名台湾旅客分享了他心目中的香港地道美食排行榜，名单上的餐厅选择，让不少香港人大感意外，认为这些餐厅并非他们心目中的地道之选，意外掀起一场关于「游客口味」的热烈讨论。

台湾旅客严选香港美食必吃清单 港人反指热捧茶记是「游客口味」

该名台湾旅客在社交平台Threads上分享香港之旅的必吃餐厅清单，并列出心目中的前三名，依次为「翠华」、「华嫂冰室」及「牛奶冰室」。他同时提及深受旅客欢迎的「兰芳园」，并表示期待品尝「澳洲牛奶公司」，显然对这趟美食之旅十分满足。

港人热议：本地人唔会去

这份看似平常的游客食记，却意外引起香港本地人的热烈讨论。许多留言指出，榜上有名的餐厅多为连锁式经营或专做游客生意的店铺，与地道口味存在差距。有网民直言看到名单的当下「真的要笑出来」，更有人表示「这三间是我身为香港人唔会去的」、「老实说以上三家都是旅客才会吃」。

对于榜首的「翠华」，有网民认为其出品近年相对普通，虽然「作为旅客去都ok」，但已非昔日的水准。至于「华嫂冰室」，则被指是「名人效应吸引」，因多位艺人的推荐而声名大噪。

有在地的香港网民反而提出其他建议，认为真正地道的体验在别处。有人力推「澳牛一定要试试 ，感受香港人速度必去」，也有人推荐传统饼店，「有机会可以试试传统面包店新鲜出炉的蛋挞，不是你在台湾食到那种，一定要试！」

台湾网民请教本地人才知道的「宝藏店」推荐

这场热议也引起了台湾网民的关注。有台湾人对此现象表示「香港人都不支持自家食物。真是失望，但我还是喜欢香港事物」。更有网民借此机会向香港人请教，希望能发掘更多地道选择，「既然在地香港人觉得这三家没办法苟同的话，可以自荐一下有哪几家是真的很少人知道又好吃的店呢」。