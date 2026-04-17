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内地连锁快餐店华莱士进军香港！首店选址九龙城广场 主打平价汉堡/炸鸡 曾爆食安问题惹关注

饮食
更新时间：15:20 2026-04-17 HKT
发布时间：15:20 2026-04-17 HKT

近年，多个内地餐饮品牌大举「南下」香港。最近，有网民发现内地连锁快餐店巨头「华莱士」即将进军香港开设首间分店，选址九龙城广场，主打平价汉堡、炸鸡等，早期更有「中国版肯德基」之称。不过，品牌近几年屡次爆发食安问题，引起不少食客担忧，即看下文了解详情。

内地连锁快餐店华莱士进军香港！首店选址九龙城广场

近日，有网民在Threads发文分享，指内地连锁快餐店「华莱士」即将进驻九龙城广场，该舖位前身为本地连锁快餐店「大快活」。从楼主上传的照片所见，舖位外现时围上围板，上面写有「华莱士隆重入驻香港九龙城广场」的字眼，相信现正进行装修工程预备开幕。

有「中国版肯德基」之称 主打平价汉堡/炸鸡

华莱士（Wallace）于2001年创立，最初因价格偏高而生意惨淡，后来迅速转型推出「特价123」（可乐1元、鸡腿2元、汉堡3元）等平价快餐，成功在二三线城市迅速扩张，门店更一度突破2万间，超越内地的肯德基和麦当劳分店总和。

品牌主打西式快餐，提供平价炸鸡、汉堡、薯条，单点汉堡价格通常在￥9.9至￥15之间，套餐则在￥18至￥24之间，且不时有特价套餐及优惠活动，过往更曾推出「9.9元210杯咖啡月卡」，折合每杯咖啡仅约人民币4.7分钱。

过往多次爆食安问题 网民关注：出名衞生差

不过，品牌过往曾多次爆出食安问题，包括：后厨卫生不达标、炸鸡掉在地上或掉入污水后继续油炸售卖、汉堡出现异物或生肉等。华莱士亦多次就食安事件发声明道歉，并表示关停涉事门店，惟公众信任度似乎仍受影响。

今次进军香港消息一出，亦引起不少网民关注，有人坦言味道差，「很难吃，预制食品，会变成喷射战士」、「呢间野劲难食」、「呢间嘢喺内地都好似麻麻㖞」、「利好香港便秘人士，你哋班友执到喇」、「呢间嘢内地都做唔掂，出名衞生差人人给喷射战士，家人们都杯葛，居然够胆落嚟侮辱港人？」

图片及资料来源：小红书@华莱士宏大广场店Threads@carcamman华莱士小红书@tony sin

文：Y

延伸阅读：老牌饼店「车厘哥夫」最后分店！经典硬猪仔包/车轮包 招牌鸟结糖售$XX震惊网民？
 

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