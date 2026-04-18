土瓜湾人气炸蛋球沙翁回归！$15/个每日新鲜出炉 浓郁蛋香+外脆内软 附出炉时间表

土瓜湾怀旧烘焙店「喜承烘焙」一向不定期推出限定潮流新品及怀旧美食，近期出品的杜拜朱古力开心果麻糬大受欢迎。最近喜承烘焙再度推出$15/个炸蛋球沙翁，每日定时新鲜出炉，沙翁带有浓郁蛋香及外脆肉软，即睇出炉时间表！

土瓜湾人气炸蛋球沙翁回归！$15/个每日新鲜出炉

土瓜湾怀旧烘焙店「喜承烘焙」招牌曲奇以纯手工制作，用料无添加，更会推出限定潮流新品及怀旧美食，如椰丝奶油包、芋头酥、老婆饼等，近期出品的杜拜朱古力开心果麻糬亦大受欢迎。喜承烘焙曾于今年初推出炸蛋球沙翁，惟因人手不足而暂停一段时间。

店方表示一直以来收到客人的支持及喜爱，「日日都收到大家问几时先有返炸蛋球」。最近因新员工加入团队，所以终于宣布：「开炸啦！」，炸蛋球沙翁由即日起正式回归，每日下午1:00、3:00及5:00新鲜出炉，并以$15/个发售。

浓郁蛋香+外脆内软

喜承烘焙曾分享炸蛋球沙翁的制作过程及用料，由师傅以古老的手打方法制成，同时讲究落油锅的手势及温度，令每一口沙翁都有「外层清脆，内里湿润的拉丝感」。用料方面甚为严谨，师傅采用新鲜牛奶、纯正牛油、鸡蛋，为沙翁带来浓郁蛋香及奶香，「系真材实料，油，每日清，绝无陈油味」。沙翁外层裹上砂糖，食客一口咬下除了感受到薄脆，更有空气感的柔软，「𠮶种味道直头可以带你返去几十年前，最简单、最原始嘅快乐！」

喜承烘焙

地址：土瓜湾土瓜湾道78-80W号定安大厦地下E号舖

营业时间：上午6:00至晚上10:30

电话：5488 9238

沙翁出炉时间：每日下午1:00、3:00及5:00

文：RY

资料及图片来源：belleheritagebakehouse