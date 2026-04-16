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大角咀酒楼快闪$1片皮鸭！2人同行入座即享 可追加凉瓜/茄子二食

饮食
更新时间：13:00 2026-04-16 HKT
发布时间：13:00 2026-04-16 HKT

位于大角咀的中式酒楼「海东轩」，一向以传统粤菜及精致点心而备受食客欢迎。最近，海东轩突发推出了晚市快闪优惠，食客只需$1即可享用原只片皮鸭，想以震撼价格品尝这道经典名菜的朋友就万勿错过。

大角咀酒楼「海东轩」快闪优惠 2人同行入座即享$1片皮鸭

大角咀酒楼「海东轩」快闪优惠 2人同行入座即享$1片皮鸭
大角咀酒楼「海东轩」快闪优惠 2人同行入座即享$1片皮鸭

$88可追加凉瓜/茄子二食

说到中式传统名菜，片皮鸭绝对占一席位。海东轩的片皮鸭选用优质鸭只，以独家秘方腌制，再经过多重工序精心烤制而成。烤好的鸭子入口香脆无比，鸭肉则保持鲜嫩多汁，肉质细腻而不干柴。师傅会以纯熟的刀工将鸭皮及少量鸭肉片下，每一片都大小均匀，入口即化的口感让人一试难忘。

这次的$1优惠已包含片皮鸭、饼皮、青瓜、京葱及甜面酱。食客可以用温热的饼皮，夹上香脆的鸭皮、清爽的配料和香浓的酱汁，层次丰富，滋味无穷。如果意犹未尽，只需额外加上$88，即可将鸭壳升级为「片皮鸭二食」。可选的菜式包括惹味的「凉瓜炆鸭骨」或「茄子炆鸭骨」，让整只鸭的精华都能被充分利用，带来双重的美食享受。

海东轩$1片皮鸭优惠

  • 推广日期：即日起至2026年4月19日
  • 供应时间： 每日下午5:30起
  • 地址： 大角咀大角咀道38号新九龙广场1楼168-187号舖
  • 预订电话： 2635 3688

条款及细则：

  • 优惠需提前电话预订。
  • 只限堂食，并于大厅散座享用。
  • 每台只限享用此优惠一次，限点一只。
  • 需两人或以上方可享用此优惠。
  • 数量有限，售完即止。
  • 此优惠不可与其他推广或折扣同时使用。

 

资料来源：大角咀·大角嘴餐厅美食吃喝玩乐关注组

 

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