手工点心老店「金辉」结业！屹立湾仔20多年 太子女呻被业主1举动翘起「有啲手艺失传就真系冇」

手工点心｜金辉点心茶餐厅｜本港不少满载集体回忆的传统老店，近年相继迎来结业潮。一间在湾仔春园街经营逾二十载的传统点心餐厅，近日惊传即将光荣结业，大批网民纷纷表达不舍，慨叹「呢种先系香港特色」。

​​​​​​湾仔金辉点心茶餐厅结业 传统点心「养活一家人」

金辉点心茶餐厅位于春园街，屹立湾仔二十多年。近日老板的女儿在社交平台撰长文分享，其父亲经营的点心餐厅「养活咗我哋一家人」，一直坚持「每日清晨返舖头整点心」，提供「全人手制香港传统点心」。然而，她指出「由于依家香港经济状况真系太差」，加上「对面同周围都开咗好多新式嘅茶餐厅」，竞争激烈，家人在苦撑多时后，最终决定结业。

不忍父亲心血被浪费 业主「反口」另租他人

老板女儿表示，父亲为人一向低调，「唔钟意大肆宣扬」，但她不忍父亲最后的心血被浪费，故决定「偷偷地帮佢宣传吓」，希望大家经过能前来支持。根据事主的描述，餐厅周边竞争极大，「一山还有一山高」，既然父亲已选择退休，家人亦表示尊重其决定。

帖文发出后引起巨大回响，事主随后补充，事件的转捩点在于业主。她澄清，家人原已与业主就减租达成共识并准备续约，未料「突然间反口租咗俾第二个」，导致即使现时生意好转亦无法留下。对于为何不接手经营，她解释：「爸爸以前系龙门大厨，我哋好难做得返一样嘅味道」，故在父亲决定退休后，选择顺其自然结束营业。

网民惋惜「呢间系我至爱嚟」

该告别帖文触动了无数网民，许多人留言表达惋惜，不少街坊及旧食客表示「真系陪咗同帮衬好多年」、「呢间系我至爱嚟」，称赞店家「妈妈好好人」，并祝福老板一家「好好享受退休生活」。亦有网民慨叹，许多传统手艺正逐渐消失，「你哋呢种先系香港特色」、「留住美好回忆，下一个时代已到」，事主亦黯然回应：「有啲手艺失传就真系冇㗎啦」。

帖文的影响力迅速发酵，吸引了大量市民专程前往光顾，希望能把握最后机会品尝这份传统滋味。事主表示，为答谢支持，餐厅的营业时间会「延迟至10点」，晚上亦会继续提供点心。

金辉点心茶餐厅

地址：湾仔春园街10号永兴楼地舖

电话：28911536

资料来源：krystal.27__＠Threads