老牌饼店「车厘哥夫」最后分店！经典硬猪仔包/车轮包 招牌鸟结糖售$XX震惊网民？

港式面包店「车厘哥夫」历史悠久，其出品的硬猪仔包及车轮包等，更是不少街坊心目中的集体回忆！现时，「车厘哥夫」仅余太子一间分店，近日有网民前往光顾，除了难忘饼店出品的硬猪仔包，更对招牌鸟结糖售价感惊讶，详情即看下文！

老牌连锁饼店「车厘哥夫」最后分店？！招牌鸟结糖售$XX震惊网民

提到太子区名物，相信屹立多年的老牌饼店「车厘哥夫」必定榜上有名。据指，「车厘哥夫」于油尖旺一带有逾70年历史，目前只余位于太子联合广场地下的分店，开业亦超过30年。「车厘哥夫」供应多款传统港式面包，其中硬猪仔包及车轮包等更是不少港人心目中的经典。

近日，有网民发文分享事隔一段时间再访「车厘哥夫」，表示难忘其硬猪仔包，「多年来都系买，法包硬猪仔包，回家搽牛油、饮西汤，真系可以」。惟楼主发现，「车厘哥夫」的招牌鸟结糖价格比以往上升不少，「已经是七十几蚊22粒」。

帖文随即引来不少网民留言，有人热议鸟结糖的售价，表示「唔敢博」，「除非有得试食，否则一般都系买返台湾果两间出名既（嘅）」。不少街坊网民留言，分享心中的「车厘哥夫」经典，「曲奇都好食」、「硬猪仔包自小就喜欢食」、「硬猪一买即食都又甜又香」、「车轮包好食」。

50年代落户山林道 原为白俄西餐厅

提到「车厘哥夫」的历史，据称可追溯至50年代，由白俄罗斯家族「Cherikoff」创立，当时「车厘哥夫」为位于尖沙咀近山林道的一间白俄西餐厅，上层为西餐厅，下层则售卖鸟结糖及西饼。及后，老板一家移民澳洲，「车厘哥夫」亦结束餐厅业务，西饼店由亲戚朋友接手，并迁至太子。另一说法为「车厘哥夫」是由山东人开设的西饼店餐厅，售卖俄罗斯传统小食鸟结糖及西饼，生意易手后保留店名继续经营。

车厘哥夫饼店

地址：太子弥敦道760号联合广场地下G29号舖

电话：23818195

文：TF

资料及图片来源：香港怀旧杂志@Facebook