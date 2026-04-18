连锁包点店「新」鸡扎馅料反传统！猪肚、鱼肚以这食材取代... 网民叹灵魂尽失

食肆为控制成本而调整食材的做法时有发生，但未必所有食客都能接受。近日，有网民在连锁包点店购买点心时，发现新款「鸡扎」的用料与传统大相径庭，不但没有鱼肚，连猪肚亦被换成冬菇，事主慨叹「用素换走件肉」，事件引起网民广泛讨论。

连锁包点店「新」鸡扎馅料反传统！猪肚、鱼肚以这食材取代...

该名网民在Facebook上分享，指在某连锁包点店发现标示为「新」鸡扎的产品材料有变，与传统的鸡扎以腐皮包裹鸡肉、猪肚、鱼肚及火腿等食材的做法不同，该店的「新」鸡扎不但没有鱼肚，「依家连猪肚都冇埋」，取而代之的是冬菇，以及鸡肉、芋头和火腿。事主对这种改动感到非常失望，认为是「用素换走件肉」的做法，并直言对该店的信心大减，「暂时唔会再帮趁」。

网民叹灵魂尽失：冇鱼肚就差好远

帖文一出，随即引起众多网民共鸣，不少人认为「新」鸡扎失去了精髓。许多留言指出，「鱼肚猪肚真系灵魂嚟」、「冇鱼肚就差好远」。有网民感叹，近年鸡扎的用料已不断偷工减料，例如「为咗悭钱唔用火腿」、「鱼肚都转晒猪皮」，甚至「冇咗火腿变咗蟹柳」，但没想到现在连猪肚都没有，

此外，不少人批评这种做法是「减料兼加价」，无法接受成本较低的冬菇取代了传统的鱼肚和猪肚。亦有留言指出「冬菇太抢味」，会完全改变鸡扎原有的风味。