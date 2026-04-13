元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同

屹立元朗近五十载的「金记烧腊餐厅」，其古法烧肉、叉烧、金钱鸡，承载著几代人的美味回忆，近日突然宣布店主决定荣休，将于2026年5月1日正式结束营业。消息一出，随即引来众多街坊及食客的不舍与怀念。

创立近半世纪 元朗水车馆街金记烧腊光荣结业

位于元朗水车馆街的金记烧腊餐厅，由店主谭汉华先生于1975年创立。餐厅近日张贴通告，直布店主荣休结业，店方特别提醒，持有「金猪券」的顾客，请务必在结束营业前到店提取，逾期将会无效。另外，值得一提的是元朗福德街尚有另一家名为「金记烧腊饭店」的店舖，该店将照常营业。据悉，该店与即将结业的水车馆街店早年已分家，目前两者并无关联。

翻查资料，金记烧腊师承自上环的烧腊名店金菊园，学得一手古法烧猪的精湛技艺。餐厅高峰时期曾在同区开设三间分店，生意兴旺。为了呈现最正宗的风味，餐厅在80年代不惜花费十多万元，建造了两个地底烤炉专门用作烧制乳猪。然而，后来因环保条例更新，这类传统地炉被禁止使用，餐厅才改为采用太空炉。尽管工具更迭，但凭借老师傅深厚的功底，其烧肉品质依然备受赞誉。

招牌烧味驰名 蔡澜亦是座上客

金记的烧味均在自家工场新鲜烧制，每日早上、下午两度出炉，吸引不少食客专程排队购买。除了招牌古法烧猪外，脢头叉烧、甘香烧鹅，以及在市面上已相当罕见的「金钱鸡」同样是餐厅的名物。金钱鸡以新鲜鸡肝配搭软滑肥肉，口感甘香丰腴，充满怀旧风味。

已故著名食家蔡澜也曾是餐厅的座上客，并在事后撰文分享其美食体验。蔡澜先生曾解释，传统地洞烤炉能利用洞壁的热力将猪皮烧得极致香脆，效果非现代电炉可比。他称赞金记即使改用太空炉，但凭著师傅的经验与技术，烧肉的香脆度仍远胜坊间一般烧腊店。他当时品尝了烧肉饭，形容其「入口，果然与众不同，那层皮，是久未尝到的香脆」。

街坊不舍：由细食到大

对于结业的消息，网民和街坊反应热烈，纷纷表达不舍之情。有网民认为「老板揾够上岸，慢慢叹世界」，也有人感叹「由细食到大」的店舖终将告别。一位长期光顾的顾客更表示，多年来都在此购买乳猪，其品质深受同事赞赏，对于日后不知何处再寻美味感到可惜。有网民则从经营角度分析，指出近年市道疲弱，加上附近有「忠辉」、「榕哥」等同行烧味食店环伺，竞争激烈，或许也是老店选择退场的原因之一。

资料来源:食在元朗

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