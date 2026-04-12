黄金海岸酒店自助餐买1送2优惠！人均$310叹慢烤和牛/黑毛猪叉烧 母亲节适用

香港黄金海岸酒店以其迷人的海岸景致及度假氛围，一直以来都是家庭及情侣享受悠闲时光的热门选择。酒店内的聆风咖啡厅最近推出多个自助餐优惠，当中买一送二的快闪优惠，折后人均消费低至$173，让顾客能以震撼价钱享受星级酒店的餐饮体验，而且优惠于母亲节期间都适用，即睇内文详情。

4月13日3pm开抢

【快闪优惠｜买一送二】香港黄金海岸酒店-聆沨咖啡厅自助餐

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黄金海岸酒店自助晚餐买1送2优惠每位$310起叹慢烤和牛/黑毛猪叉烧

屯门黄金海岸酒店聆风咖啡厅近日推出自助餐优惠，午市及晚市buffet有超值买一送二优惠。其中最瞩目的午市买一送二优惠，适用于一位成人与一位小童，折后每位只需$173起。食物方面，午餐可任食多款国际美食，如纽西兰青口、青口、翡翠螺、海虾等冻盘，以及匈牙利烩牛肋条、糯米饭、猪脚姜醋及香辣酥炸鸡等，满足不同食客的口味。

晚市方面，聆风咖啡厅换上了全新的亚洲风味主题，为食客带来一系列精致的亚洲菜式。重点推介菜式包括有西式区的慢烤和牛肩胛肉、蜜汁焗黑毛猪叉烧、松露香草西班牙小羊侧腹骨及火山风味猪肋骨。中菜就有矜贵的花胶螺片鲍汁捞面，而甜品区同样精彩，有招牌芒果拿破仑、港式鸡蛋仔及斑兰戚风蛋糕，以及位上的大头虾一只。而在5月8日至10日母亲节期间惠顾，每位母亲更可获一份鲜奶蛋白炖花胶及桃胶。

【快闪优惠｜买一送二（送一位成人+一位小童）】自助午餐（母亲节适用）

【快闪优惠｜买一送二（送一位成人 + 一位小童）】自助晚餐（母亲节适用）

黄金海岸酒店自助餐优惠详情