黄金海岸酒店自助餐买1送2优惠！人均$310叹慢烤和牛/黑毛猪叉烧 母亲节适用
更新时间：09:30 2026-04-12 HKT
发布时间：09:30 2026-04-12 HKT
发布时间：09:30 2026-04-12 HKT
香港黄金海岸酒店以其迷人的海岸景致及度假氛围，一直以来都是家庭及情侣享受悠闲时光的热门选择。酒店内的聆风咖啡厅最近推出多个自助餐优惠，当中买一送二的快闪优惠，折后人均消费低至$173，让顾客能以震撼价钱享受星级酒店的餐饮体验，而且优惠于母亲节期间都适用，即睇内文详情。
4月13日3pm开抢
【快闪优惠｜买一送二】香港黄金海岸酒店-聆沨咖啡厅自助餐
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黄金海岸酒店自助晚餐买1送2优惠每位$310起叹慢烤和牛/黑毛猪叉烧
屯门黄金海岸酒店聆风咖啡厅近日推出自助餐优惠，午市及晚市buffet有超值买一送二优惠。其中最瞩目的午市买一送二优惠，适用于一位成人与一位小童，折后每位只需$173起。食物方面，午餐可任食多款国际美食，如纽西兰青口、青口、翡翠螺、海虾等冻盘，以及匈牙利烩牛肋条、糯米饭、猪脚姜醋及香辣酥炸鸡等，满足不同食客的口味。
晚市方面，聆风咖啡厅换上了全新的亚洲风味主题，为食客带来一系列精致的亚洲菜式。重点推介菜式包括有西式区的慢烤和牛肩胛肉、蜜汁焗黑毛猪叉烧、松露香草西班牙小羊侧腹骨及火山风味猪肋骨。中菜就有矜贵的花胶螺片鲍汁捞面，而甜品区同样精彩，有招牌芒果拿破仑、港式鸡蛋仔及斑兰戚风蛋糕，以及位上的大头虾一只。而在5月8日至10日母亲节期间惠顾，每位母亲更可获一份鲜奶蛋白炖花胶及桃胶。
【快闪优惠｜买一送二（送一位成人+一位小童）】自助午餐（母亲节适用）
- 优惠价：
- 星期一至五$519/组、平均$173/位（原价$1,214/组）
- 星期六及公众假期$647/组、平均$216/位（原价$1,522/组）
- 母亲节前夕$686/组、平均$229/位（原价$1,621/组）
- 母亲节$687/组、平均$229/位（原价$1,632/组）
- 备注：已包括原价加一服务费
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【快闪优惠｜买一送二（送一位成人 + 一位小童）】自助晚餐（母亲节适用）
- 优惠价（四月）:
- 星期一至五$930/组、平均$310/位（原价$2,105/组）
- 星期六日及公众假期$1,008/组、平均$336/位（原价$2,303/组）
- 优惠价（五月）:
- 星期一至四$930/组、平均$310/位（原价$2,105/组）
- 星期五至日及公众假期$1,008/组、平均$336/位（原价$2,303/组）
- 母亲节及前夕$1,047/组，平均$349/位（原价$2,303/组）
- 备注：已包括原价加一服务费
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黄金海岸酒店自助餐优惠详情
- 优惠预订期：2026年4月13日3pm至4月19日11:59pm
- 用餐日期：2026年4月14日至5月31日
- 地址：香港青山公路1号香港黄金海岸酒店聆沨咖啡厅
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