片皮鸭放题劈价$98/位！云海汇/囍庆任食3小时每位加送6头鲍鱼/大虎虾/炖响螺 无限任饮红白酒
更新时间：16:53 2026-04-11 HKT
发布时间：16:53 2026-04-11 HKT
发布时间：16:53 2026-04-11 HKT
深受家庭及上班族欢迎的连锁酒楼云海汇及囍庆，以其优雅的装潢及稳定的粤菜水准，成为许多港人饮茶聚餐的首选。最近，酒楼推出极具吸引力的片皮鸭3小时放题优惠，最平只需$98即可任食片皮鸭及多达45款小菜、点心等，更额外赠送6头鲜鲍鱼、煎焗大虎虾、炖响螺等多款矜贵菜式，绝对是近期最不容错过的餐饮优惠。
4月13日6pm开抢
【快闪优惠｜低至$98/位】云海汇、囍庆科学园、囍庆显径「片皮鸭3小时放题」限时加送葡挞
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云海汇/囍庆3小时任食片皮鸭 低至$98/位+送鲍鱼/金箔葡挞
中菜厅云海汇、囍庆科学园及显径分店近日推出超抵片皮鸭任食放题，任食3小时每位只需$98起。这次放题的重头戏无疑是无限添加京式片皮鸭，以传统挂炉方式烤制的片皮鸭，外皮入口香脆松化，鸭肉嫩滑多汁，搭配特制的薄饼、青瓜、京葱及甜面酱享用，让人齿颊留香。
除片皮鸭外，放题菜单更涵盖逾45款美食，由特色小菜、精美点心、烧味、主食到甜品饮品，应有尽有。推介包括酸甜黑豚肉、蜜饯榄角骨、珍菌牛柳粒、椒盐脆皮豆腐粒、脆皮烧腩仔、沙姜鸡脚、奶皇千层糕、，而且更可无限量任食点心，以及任饮红白酒、汽水及橙汁等。
每位额外送4款矜贵菜式
另外，惠顾片皮鸭放题优惠的每位食客，更可额外赠送4款单点菜式，绝不马虎。当中包括爽弹鲜甜的茄汁煎焗大虎虾、滋补养生的云南野菌炖响螺、矜贵的蚝皇6头鲜鲍鱼伴椎茸，以及惊喜甜点酥皮金箔葡挞，为丰盛的晚餐画上完美句号，性价比极高。
【快闪优惠｜低至$98/位】云海汇、囍庆显径｜超值片皮鸭3小时放题｜限时加送酥皮金箔葡挞（位上）
- 优惠价︰星期一至五$98/位、星期六日及公众假期$128/位（原价$368/位）
- 备注：现场另收茶芥、酸菜、原价加一服务费；不适用于5月1，8-10，25日以及6月19-21日
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【快闪优惠｜低至$98/位】囍庆科学园｜超值片皮鸭3小时放题｜限时加送酥皮金箔葡挞（位上）
- 优惠价︰星期一至五$98/位、星期六日及公众假期$128/位（原价HK$368/位）
- 囍庆科学园店尊享优惠：加送杯装雪糕、大厨老火汤、豉椒炒青口、补脑合桃包；5月9-10日以及6月19-21日$268/位
- 备注：现场另收茶芥、酸菜、原价加一服务费；不适用于5月1，8，25日
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【快闪优惠｜低至$128/位】云海汇、囍庆显径｜超值片皮鸭3小时放题｜限时加送酥皮金箔葡挞（位上）
- 优惠价︰星期一至五$128/位、星期六日及公众假期$158/位（原价$368/位）
- 备注：现场另收茶芥、酸菜、原价加一服务费；不适用于5月8-10日以及6月19-21日
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【快闪优惠｜低至$128/位】囍庆科学园｜超值片皮鸭3小时放题｜限时加送酥皮金箔葡挞（位上）
- 优惠价︰星期一至五$128/位、星期六日及公众假期$158/位（原价HK$368/位）
- 囍庆科学园店尊享优惠：加送『杯装雪糕』、大厨老火汤、豉椒炒青口、补脑合桃包；5月9-10日以及6月19-21日$268/位
- 备注：现场另收茶芥、酸菜、原价加一服务费
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片皮鸭放题优惠详情
- 优惠预订期：2026年4月13日6pm至至4月19日11:59pm
- 使用期：2026年4月14日至6月30日
- 最后落单时间：21:15
- 入座时间：6pm/7pm
- 地址：
- 云海汇：深水埗深旺道 38 号海达邨二期平台 1 楼 1-01 号舖
- 囍庆科学园：沙田香港科学园科技大道西一号一楼
- 囍庆显径：大围车公庙道 69 号显径商场 A 翼 3 楼 301A 号舖（屯马线显径站）
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