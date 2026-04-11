片皮鸭放题劈价$98/位！云海汇/囍庆任食3小时每位加送6头鲍鱼/大虎虾/炖响螺 无限任饮红白酒

深受家庭及上班族欢迎的连锁酒楼云海汇及囍庆，以其优雅的装潢及稳定的粤菜水准，成为许多港人饮茶聚餐的首选。最近，酒楼推出极具吸引力的片皮鸭3小时放题优惠，最平只需$98即可任食片皮鸭及多达45款小菜、点心等，更额外赠送6头鲜鲍鱼、煎焗大虎虾、炖响螺等多款矜贵菜式，绝对是近期最不容错过的餐饮优惠。

4月13日6pm开抢

【快闪优惠｜低至$98/位】云海汇、囍庆科学园、囍庆显径「片皮鸭3小时放题」限时加送葡挞

云海汇/囍庆3小时任食片皮鸭 低至$98/位+送鲍鱼/金箔葡挞

中菜厅云海汇、囍庆科学园及显径分店近日推出超抵片皮鸭任食放题，任食3小时每位只需$98起。这次放题的重头戏无疑是无限添加京式片皮鸭，以传统挂炉方式烤制的片皮鸭，外皮入口香脆松化，鸭肉嫩滑多汁，搭配特制的薄饼、青瓜、京葱及甜面酱享用，让人齿颊留香。

除片皮鸭外，放题菜单更涵盖逾45款美食，由特色小菜、精美点心、烧味、主食到甜品饮品，应有尽有。推介包括酸甜黑豚肉、蜜饯榄角骨、珍菌牛柳粒、椒盐脆皮豆腐粒、脆皮烧腩仔、沙姜鸡脚、奶皇千层糕、，而且更可无限量任食点心，以及任饮红白酒、汽水及橙汁等。

每位额外送4款矜贵菜式

另外，惠顾片皮鸭放题优惠的每位食客，更可额外赠送4款单点菜式，绝不马虎。当中包括爽弹鲜甜的茄汁煎焗大虎虾、滋补养生的云南野菌炖响螺、矜贵的蚝皇6头鲜鲍鱼伴椎茸，以及惊喜甜点酥皮金箔葡挞，为丰盛的晚餐画上完美句号，性价比极高。

【快闪优惠｜低至$98/位】云海汇、囍庆显径｜超值片皮鸭3小时放题｜限时加送酥皮金箔葡挞（位上）

【快闪优惠｜低至$98/位】囍庆科学园｜超值片皮鸭3小时放题｜限时加送酥皮金箔葡挞（位上）

【快闪优惠｜低至$128/位】云海汇、囍庆显径｜超值片皮鸭3小时放题｜限时加送酥皮金箔葡挞（位上）

【快闪优惠｜低至$128/位】囍庆科学园｜超值片皮鸭3小时放题｜限时加送酥皮金箔葡挞（位上）

片皮鸭放题优惠详情