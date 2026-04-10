连锁酒楼晚市大特价！震撼价$4起叹乳鸽、烧鸡 自选4款海鲜小菜$28
更新时间：13:02 2026-04-10 HKT
发布时间：13:02 2026-04-10 HKT
发布时间：13:02 2026-04-10 HKT
在香港想寻找价格实惠又品质上乘的粤菜海鲜，明星海鲜酒家向来是许多食客的心水之选。最近，酒楼推出了全新的晚市超值优惠，多款招牌菜式以惊喜价回馈顾客，当中更有仅需$4起即可享用的红烧乳鸽及烧鸡等，绝对是晚饭聚餐的福音，为味蕾和荷包带来双重满足。
明星海鲜酒家全新晚市大劈价！乳鸽、烧鸡、海鲜小菜$4起
经典烧味晚市优惠 $4乳鸽、$18烧鸡
晚市最吸引眼球的，莫过于震撼价的经典烧味。明星海鲜酒家推出的「红烧乳鸽」，每位客人可以$4的超低价享用半只，每只乳鸽外皮烤得红润香脆，肉质鲜嫩多汁，令人回味无穷。另一款招牌「明星脆皮烧鸡」同样不容错过，仅以$18即可品尝半只，皮脆肉滑，是佐饭的绝佳选择。需要留意，烧味优惠受欢迎，乳鸽按人头计算，烧鸡则根据食客数目提供半只或全只。
$28海鲜小菜 鲍鱼蒸鱼、海虾任君选择
除了王牌烧味，本次优惠还涵盖多款仅售$28的精致海鲜和菜肴。想浅尝奢华，「鱼子酱伴冰镇鲍鱼」将弹牙的鲍鱼与甘香的鱼子酱完美结合，带来极致的鲜味体验。偏好传统蒸煮风味的食客，可以选择「陈皮油盐蒸沙巴仔」，新鲜的沙巴仔鱼肉质嫩滑，配上陈皮的独特清香，味道层次丰富。
此外，「酱爆西兰花炒虾球脆蚌片」和「蒜蓉开边蒸海生虾」也是诚意十足的选择，前者镬气十足，虾球爽口，后者则保留了海虾最原始的鲜甜。
明星海鲜酒家晚市优惠
- 供应时间： 星期一至日，晚上5:30后供应
- 优惠内容：
- 红烧乳鸽： $4/半只 (每位客人可享用)，$8/一只
- 明星脆皮烧鸡： $18/半只 (2-5位享用半只，6位或以上享用一只)
- 鱼子酱伴(冰镇鲍鱼/脆皮鲍鱼)： $28/位 (每位客人可享用)
- 陈皮油盐蒸沙巴仔： $28/条 (2-5位享用1条，6位或以上享用2条)
- 酱爆西兰花炒虾球脆蚌片： $28/份 (2-5位享用1例，6位或以上享用2例)
- 蒜蓉开边蒸海生虾： $28/份 (2-5位享用1份，6位或以上享用2份)
- 条款及细则：
- 以上优惠每枱只可选择其中一款。
- 红烧乳鸽及明星脆皮烧鸡优惠不适用于深水埗分店。
- 西九龙「明星楼」分店不适用于本次所有优惠。
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