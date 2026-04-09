Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐快闪优惠 花胶鸡锅二人餐$110起！配叉烧拼烧鸭、豉汁蒸鱼、糖水

饮食
更新时间：11:16 2026-04-09 HKT
发布时间：11:16 2026-04-09 HKT

连锁快餐集团大家乐一直以方便快捷、性价比高的餐饮服务，成为广大市民的用餐首选。近日，大家乐的网上点餐平台 eatCDC推出了一项极具吸引力的限时优惠，晚市花胶鸡锅小菜二人餐以震撼的74折快闪价$110限量发售，让顾客以亲民的价钱，享受一顿暖心又滋补的盛宴。

大家乐花胶鸡锅二人餐$110起 叹齐烧味、蒸鱼、糖水

大家乐花胶鸡锅二人餐$110起 叹齐烧味、蒸鱼、糖水
大家乐花胶鸡锅二人餐$110起 叹齐烧味、蒸鱼、糖水

工作一整天后，最惬意的莫过于与亲友共享一顿热气腾腾的晚餐。这次大家乐推出的花胶鸡锅，不仅仅是一道菜，更是一种温暖的慰藉。汤底选用足料花胶与鲜嫩的三黄鸡一同熬制，胶质精华完美融入汤中，每一口都清甜滋润、暖胃暖心。

除了主角花胶鸡锅，这个二人餐还精心搭配了海鲜小菜，确保份量与美味兼备。顾客可以在「豉汁蒸仓鱼」或「豉汁蒸鲈鱼」中二选一，无论是肉质细腻的仓鱼，还是鲜甜嫩滑的鲈鱼，配上咸香惹味的豉汁一同清蒸，都能完美突显鱼肉的原始鲜味。此外，套餐还包含一碟「叉烧拼烧鸭」，油润甘香的叉烧与皮脆肉嫩的烧鸭，是港式烧味的黄金组合，让人回味无穷。

即日起开售！二人餐快闪优惠

二人餐限量100份的$110快闪价版本将于4月9日（四）上午11时准时开售，对于追求极致性价比的食客来说，绝对是不容错过的机会。即使错过了限量抢购，顾客仍可以$125的优惠价购买不限量版本，同样物超所值。

大家乐「花胶鸡锅小菜二人餐」优惠详情

  • 订购平台： eatCDC 网上订购平台
  • 优惠时段：
    • 限量快闪价： $110 (限量100份)，2026年4月9日上午11时开售。
    • 不限量优惠价： $125
  • 套餐包括：
    • 花胶鸡锅 x2
    • 豉汁蒸仓鱼／豉汁蒸鲈鱼 x1 (任选其一)
    • 叉烧拼烧鸭 x1
    • 白饭 x2
    • 糖水 x2
  • 条款及细则： 优惠受相关条款及细则约束，图片仅供参考。

 

资料来源：大家乐 Café de Coral

 

同场加映：再有连锁酒楼推晚市破低价！$38起叹炸子鸡/椒盐海虾/蝴蝶金花斑

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
14小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
5小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
3小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
4小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
16小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
5小时前
李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿
李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿
影视圈
13小时前
伊朗局势｜停火首日以军大规模袭黎巴嫩 伊朗重封霍峡扬言退出停火协议︱持续更新
01:09
伊朗局势｜停火首日以军大规模袭黎巴嫩 伊朗重封霍峡扬言退出停火协议︱持续更新
即时国际
7小时前
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
22小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT