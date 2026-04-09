大家乐快闪优惠 花胶鸡锅二人餐$110起！配叉烧拼烧鸭、豉汁蒸鱼、糖水

连锁快餐集团大家乐一直以方便快捷、性价比高的餐饮服务，成为广大市民的用餐首选。近日，大家乐的网上点餐平台 eatCDC推出了一项极具吸引力的限时优惠，晚市花胶鸡锅小菜二人餐以震撼的74折快闪价$110限量发售，让顾客以亲民的价钱，享受一顿暖心又滋补的盛宴。

大家乐花胶鸡锅二人餐$110起 叹齐烧味、蒸鱼、糖水

大家乐花胶鸡锅二人餐$110起 叹齐烧味、蒸鱼、糖水

工作一整天后，最惬意的莫过于与亲友共享一顿热气腾腾的晚餐。这次大家乐推出的花胶鸡锅，不仅仅是一道菜，更是一种温暖的慰藉。汤底选用足料花胶与鲜嫩的三黄鸡一同熬制，胶质精华完美融入汤中，每一口都清甜滋润、暖胃暖心。

除了主角花胶鸡锅，这个二人餐还精心搭配了海鲜小菜，确保份量与美味兼备。顾客可以在「豉汁蒸仓鱼」或「豉汁蒸鲈鱼」中二选一，无论是肉质细腻的仓鱼，还是鲜甜嫩滑的鲈鱼，配上咸香惹味的豉汁一同清蒸，都能完美突显鱼肉的原始鲜味。此外，套餐还包含一碟「叉烧拼烧鸭」，油润甘香的叉烧与皮脆肉嫩的烧鸭，是港式烧味的黄金组合，让人回味无穷。

即日起开售！二人餐快闪优惠

二人餐限量100份的$110快闪价版本将于4月9日（四）上午11时准时开售，对于追求极致性价比的食客来说，绝对是不容错过的机会。即使错过了限量抢购，顾客仍可以$125的优惠价购买不限量版本，同样物超所值。

大家乐「花胶鸡锅小菜二人餐」优惠详情

订购平台： eatCDC 网上订购平台

优惠时段： 限量快闪价： $110 (限量100份)，2026年4月9日上午11时开售。 不限量优惠价： $125

套餐包括： 花胶鸡锅 x2 豉汁蒸仓鱼／豉汁蒸鲈鱼 x1 (任选其一) 叉烧拼烧鸭 x1 白饭 x2 糖水 x2

条款及细则： 优惠受相关条款及细则约束，图片仅供参考。

资料来源：大家乐 Café de Coral