再有连锁酒楼推晚市破低价！$38起叹炸子鸡/椒盐海虾/蝴蝶金花斑

近年酒楼面临饮食业经营挑战，纷纷推出优惠抢客。以亲民价格提供星级粤菜体验的福苑集团，近日就推出震撼晚市优惠，以低至$38的超值价，让顾客品尝镬气十足的经典小菜，炸子鸡、椒盐生海虾、冬瓜盅、蝴蝶金花斑四款任拣，绝对是聚餐的最高性价比之选！

金都海鲜酒家／敍·龙阁晚市优惠 $38起叹经典粤菜

福苑集团旗下的金都海鲜酒家、敍·龙阁及经典厨房，联合推出晚市优惠。

这次推广活动精选了四款极具代表性的粤式佳肴，价格极具吸引力。首先是仅需$38的当红炸子鸡，作为宴席上的经典菜式，炸子鸡极度考验师傅对火候的掌握。福苑集团的炸子鸡，外皮呈现诱人的金红色，口感薄脆如纸，里面的鸡肉却依然保持著鲜嫩多汁的状态，香气四溢。同样只需$38的椒盐生海虾，则是一道充满镬气与惹味香气的避风塘式小炒。新鲜的海虾经过高温油炸，锁住了虾肉的鲜甜与弹牙口感，再与炸蒜、辣椒和秘制椒盐一同快速爆炒，镬气十足。

若想在炎炎夏日消暑，则可选择$48的白玉海皇冬瓜盅。师傅将原个冬瓜盅炖煮至软腍通透，瓜肉吸收了以上汤熬制的海鲜精华，汤头清澈而味道浓郁。盅内加入了虾仁、带子、蟹肉等丰富海鲜，每一口都充满海洋的鲜甜。而对于爱吃鱼的食客，另一款$48的黄金酱蒸蝴蝶金花斑绝对是惊喜之作。新鲜的金花斑被巧妙地切成蝴蝶状，不仅卖相极佳，更让鱼肉受热均匀，保持滑溜细致的口感。

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