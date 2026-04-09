再有连锁酒楼推晚市破低价！$38起叹炸子鸡/椒盐海虾/蝴蝶金花斑
发布时间：08:00 2026-04-09 HKT
近年酒楼面临饮食业经营挑战，纷纷推出优惠抢客。以亲民价格提供星级粤菜体验的福苑集团，近日就推出震撼晚市优惠，以低至$38的超值价，让顾客品尝镬气十足的经典小菜，炸子鸡、椒盐生海虾、冬瓜盅、蝴蝶金花斑四款任拣，绝对是聚餐的最高性价比之选！
金都海鲜酒家／敍·龙阁晚市优惠 $38起叹经典粤菜
这次推广活动精选了四款极具代表性的粤式佳肴，价格极具吸引力。首先是仅需$38的当红炸子鸡，作为宴席上的经典菜式，炸子鸡极度考验师傅对火候的掌握。福苑集团的炸子鸡，外皮呈现诱人的金红色，口感薄脆如纸，里面的鸡肉却依然保持著鲜嫩多汁的状态，香气四溢。同样只需$38的椒盐生海虾，则是一道充满镬气与惹味香气的避风塘式小炒。新鲜的海虾经过高温油炸，锁住了虾肉的鲜甜与弹牙口感，再与炸蒜、辣椒和秘制椒盐一同快速爆炒，镬气十足。
若想在炎炎夏日消暑，则可选择$48的白玉海皇冬瓜盅。师傅将原个冬瓜盅炖煮至软腍通透，瓜肉吸收了以上汤熬制的海鲜精华，汤头清澈而味道浓郁。盅内加入了虾仁、带子、蟹肉等丰富海鲜，每一口都充满海洋的鲜甜。而对于爱吃鱼的食客，另一款$48的黄金酱蒸蝴蝶金花斑绝对是惊喜之作。新鲜的金花斑被巧妙地切成蝴蝶状，不仅卖相极佳，更让鱼肉受热均匀，保持滑溜细致的口感。
福苑集团优惠详情
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优惠内容：晚膳可以超值价$38或$48，从「当红炸子鸡」、「椒盐生海虾」、「白玉海皇冬瓜盅」、「黄金酱蒸蝴蝶金花斑」四款菜式中任选一款。
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供应时间：每晚 6:00 PM 起开始供应，数量有限，售完即止。
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条款细则：
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优惠只限堂食。
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需另收加一服务费及茶芥。
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每枱每次消费只限享用一款优惠菜式。
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「白玉海皇冬瓜盅」每枱限点一盅。
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「当红炸子鸡」2至5位可享半只，6位或以上则可享一只。
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适用分店：
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金都海鲜酒家 (柴湾)：柴湾环翠商场地下G12号舖
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金都海鲜酒家 (上水)：上水新丰路98号1楼
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敍·龙阁 (将军澳)：将军澳TKO Spot 1楼111号舖
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经典厨房 (长沙湾)：长沙湾元州商场1楼F11及F12号舖
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