香港仔街坊酒楼长者饮茶优惠！出示乐悠咭即免茶钱 午市点心孖宝$38.8 鲮鱼球/叉烧包/猪骨粥

位于香港仔的花园点心火锅酒楼，以其传统即叫即蒸的精致点心及暖胃火锅，成为街坊及上班族的用餐好去处。最近，店家推出多项优惠，当中包括极具吸引力的$38.8午市点心孖宝，以及专为长者而设的贴心福利，凡出示乐悠咭即可享免茶等，让顾客能以实惠价钱，品尝到高质港式美味。

香港仔花园点心火锅酒楼长者优惠！出示乐悠咭即享免茶芥

凡持有乐悠咭的顾客，无论是惠顾早、午市或下午茶，只需向店员出示相关证件，即可享用免收茶钱的优惠。

店家午市孖宝优惠$38.8，可在多款指定点心中任选两款。

从下午2时起，餐厅会提供多款下午茶点心优惠，如极品鲍鱼浓汤饺每盅只售$19.8。

早市及下午茶点心每碟$18.8起，让顾客在任何时段都能品尝到经济实惠的星级美馔。

花园点心火锅香港仔店特别关怀长者顾客，推出贴心的长者专享福利。凡持有乐悠咭的顾客，无论是惠顾早、午市或下午茶，只需向店员出示相关证件，即可享用免收茶钱的优惠。这项优惠能让长者们更轻松及无负担地与亲朋好友相聚，饮茶叹一盅两件，绝对是区内长者的饮茶首选。

午市孖宝$38.8 任选两款怀旧点心

而对于喜欢品尝点心的食客来说，店家的午市孖宝优惠也不容错过。由11am起供应的午市时段，顾客可以$38.8的优惠价，在多款指定点心中任选两款。款式亦众多，如有香煎黄金糕、顺德鲮鱼球、蜜汁叉烧包及菜干猪骨粥等。无论是香口惹味的煎炸点心，还是暖心暖胃的粥品，这个孖宝组合的性价比极高。

除午市优惠，酒楼的下午茶时段同样精彩。从下午2时起，餐厅会提供多款下午茶点心优惠，如极品鲍鱼浓汤饺每盅只售$19.8。另外，早市及下午茶点心每碟$18.8起，让顾客在任何时段都能品尝到经济实惠的星级美馔。

花园点心火锅（香港仔）

地址：香港香港仔大道223-227号利群商场1楼1号舖

电话：2178 3888

营业时间：星期一至日8am-11pm

资料来源︰香港酒楼关注组