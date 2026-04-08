乐意扒房最后分店Mr Tomahawk 10月结业！中环开业11年 赌王/周润发都帮衬 熟客不舍︰又少了间人情味餐厅

香港的老牌餐厅不单为老饕提供经典美食，更是承载著几代人集体回忆的地方。连赌王何鸿燊、周润发都帮衬的名人饭堂「乐意扒房」，其最后分店Mr Tomahawk Member of Louis Steak House在中环屹立11年后，近日于社交平台专页宣布将于2026年10月光荣结业，为这个逾40年的餐饮传奇划上句号。消息一出，随即引来大批熟客及网民留言，纷纷表示惋惜与不舍。

老牌名人饭堂乐意扒房最后分店结业！Mr Tomahawk屹立中环11年

日前Mr Tomahawk于官方faceboook专页发布结业告示，以「感谢各位一直支持」为题，宣布将于2026年10月光荣结业，并形容此举是「为乐意扒房 Louis Steak House 40年经典历史划上句号」。帖文更充满著感怀之情，形容餐厅「多年来承载着无数珍贵回忆，亦成为乐意扒房独有而重要的历史印记」。

湾仔40年名人饭堂 子承父业延续心血

乐意扒房于1974年由杨氏兄弟创立，于湾仔开业超过40年，一度是城中有名的名人饭堂，连赌王何鸿燊、周润发、周星驰、黄秋生等名人巨星都是座上客，而已故歌星陈百强更曾在这里免费驻唱。餐厅的墙上又挂满访港海军的纪念徽章，见证香港辉煌岁月。

然而，面对租金压力，乐意扒房总店于2016年3月宣布结业。后来掌厨的五哥的儿子Wilson，为传承家业，早在2015于金钟开设了乐意的年轻路线Mr Tomahawk，延续父亲的心血。而与总店乐意扒房一样，Mr Tomahawk都是以花胶牛扒及斧头扒闻名，是这里必点的招牌菜。

熟客不舍珍贵回忆 餐厅推结业优惠

而店家结业消息一出，不少熟客及网民都留言表示不舍。有食客感叹「又少了一间满满人情味嘅餐厅」，直言「so sad!!!」；更有不少人分享自己与餐厅的专属回忆，表示曾在此拍摄婚纱照：「Thanks for lending the restaurant for taking our pre wedding photos（感谢你们借出餐厅给我们拍摄婚纱照）」、「喺你哋餐厅影嘅结婚相好靓，多谢借用场地」，字里行间流露出店家在食客心中无可取代的地位。

另外，为答谢食客多年支持，Mr Tomahawk特别推出告别优惠，包括原价$1088的招牌经典的乐意花胶拼牛扒，现只需$688即可尝到，以及斧头扒晚市半价，由原价$228/100g减至$114/100g（另加$200服务费），让食客能在结业倒数的日子里，能再次回味这份熟悉的味道。

Mr Tomahawk Member of Louis Steak House