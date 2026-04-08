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港人力推九龙湾无名卤味舖！必试足料墨鱼须$60/盒 街坊激赞：呢间好食！

饮食
更新时间：16:53 2026-04-08 HKT
发布时间：16:53 2026-04-08 HKT

香港街头小食种类繁多，除了鱼蛋烧卖、肠粉等，港式卤味同样深受不少港人喜爱。最近，有港人在社交平台发文，表示早前特意前往九龙湾光顾一间无名卤味档，「唔见有招牌，所以唔知舖名」，并买了一盒墨鱼须（大），售价为$60/盒，认为份量十足、价钱合理。帖文一出，随即有街坊大赞楼主「识货」：「呢间好食！」即睇详情。

港人力推九龙湾无名卤味舖！足料墨鱼须$60/盒

最近，有港人表示早前于网上看到有人推介一间位于九龙湾的卤味店，并决定特意前往一尝究竟，「之前见到有人买成盒食好似好过瘾，今日特登去买」。楼主当日购入一盒大的墨鱼须，价钱为$60，「一串$12但一盒细$35大$60」，笑言「大装好似抵食啲」，并表示「好耐冇食过啦，超爽！」他又补充，由于该店没有招牌，「唔见有招牌，所以唔知舖名」，位置是牛头角道，「见到超人烧鹅行前面两间舖位。佢好晏开，下午3时左右。」

根据描述，有网民估计上述提及的「无名港式卤味店」前身是牛头角下邨经营超过40年的老店「牛下真好味」，现时租借牛头角道宏光楼地下的鸿运烧腊部分舖位继续经营。「牛下真好味」于牛头角下邨清拆后结业，曾于早年重开，分店一度开至旺角及荃湾，不过现时已全部结业，而现时设于鸿运的档口，有指是师承于「牛下真好味」。

此外，有食客曾于2024年12月在社交平台群组发文，表示该卤味店计划于2025年年初结业，「牛下的味道，做埋今个月，老板娘唔做」，惟至今年3月，据其他网民分享的帖文显示，该店仍然有继续营业，有兴趣一试的记得把握机会！

街坊激赞：呢间好食！

帖文一出吸引不少网民热烈回应，虽然未有提到店名，但有街坊随即认出是区内老字号食店，「呢间以前系牛头角下村搬过去架，其实好好食啊。价钱又唔系贵」；有吓！」，又建议可以买啤酒配港式卤味，「呢间好食，买完买啤酒对面楼梯级食」。有网民则认为小店性价比颇高，「咁样$60算几抵」、「佢冇生肠头卖，不过呢种卤味已经唔多见」，感慨传统港式卤味小店已经买少见少。

鸿运烧腊美食

  • 地址: 牛头角牛头角道33号地舖1B

来源：香港茶餐厅及美食关注组@Facebook

文：LW

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