小食店分享20秒剥蛋神技！溏心蛋不黐壳关键在于这1物... 网民：剥得快仲要唔整烂

不少人在家煮溏心蛋时，总会遇上难以剥壳的烦恼，一不小心就会把蛋白剥得「体无完肤」。最近，澳门一间小店的店主在社交平台Threads上分享剥蛋秘技，只需20多秒便能剥出一只完整光滑的溏心蛋，熟练的技巧引来网民啧啧称奇，并纷纷留言讨教。

20秒剥蛋神技 小食店分享溏心蛋不黐壳关键在于这1物...

近日，澳门一间小食店的店主，在社交平台Threads上分享自己入行三年的「人类剥蛋进化史」。店主表示，从一开始「剥一盆烂一半」，到现在能「粗犷剥蛋20几秒一只」，个中秘诀引起了广大网民的兴趣。店主更强调，为了让顾客吃得满足，店内「肯定拣大蛋」，因为「蛋大黄大食落先满足」。

此外，店主还分享一段影片，展示了剥蛋的过程。他先用手掌均匀压裂蛋壳，再于掌心滚动，使蛋壳与薄膜分离，最后便能轻松将蛋壳大片剥除。整个过程在水中进行，有助冲走碎壳，确保鸡蛋干净完整。

网民：剥得快仲要唔整烂

面对网民「次次都剥到好绝望」的哀号及对剥蛋技巧的渴求，店主大方分享了自己的心得。他认为，熟能生巧固然是原因之一，并鼓励大家「当你每日都做同一件事用心做肯定会越做越好」。此外，他还透露了一个关键秘诀，「我自己嘅小技巧就系一定要浸冰水！」，建议在鸡蛋浸冰水时，「可以先轻轻敲碎只蛋两端」，待其降温后，剥壳时便「唔怕痴壳」。

资料来源：oyubu_macau@Threads