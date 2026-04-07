沙田屋邨酒楼提早6年庆祝35周年庆？硕果仅存怀旧舞池 员工心酸揭秘「3月险结业」靠2原因强撑......

近年酒楼结业潮不断，为求生存酒家只能各出奇谋。近日，沙田一间拥有怀旧舞池的酒楼「新光宴会厅」，就推出周年庆典优惠吸客。不过该酒楼明明尚未踏入30周年，却穿越未来，提早六年推出「迈向35周年」的庆祝活动，迅即引发网民热议，最终更爆出酒楼暗藏的辛酸史......

沙田富豪花园新光宴会厅 提早6年庆祝「迈向35周年」？

沙田新光宴会厅是位于富豪花园商场内的怀旧酒楼。 （网上图片）

近日被发现穿越未来，提早六年推出「迈向35周年」的庆祝活动。（网上图片）

有网民在社交平台上分享，位于沙田富豪花园商场内的「沙田新光宴会厅」，正进行「庆祝迈向35周年大酬宾」的推广，推出$35点心孖宝、$350四位用鲍鱼乳鸽餐等抵食套餐，又有$35脆皮鸡、虎杉斑等富豪花园住户专属优惠。不过最吸引网民眼球的，是宣传单张上列明的年份为「1997 至 2032」，意味著其35周年应在2032年，足足提早了6年庆祝。该网民发现后不禁打趣写道：「佢又冇讲错 30年末到 所以唔庆祝住 庆祝咗迈向35年先」。他亦表示「呢间老饼茶楼真系几好食 希望佢迈向到40岁」，表达了对酒楼的支持。

集团旗下仅存舞池怀旧酒楼 跳茶舞/晚舞胜地

沙田「新光宴会厅」配备大型社交舞池。（网上图片）

是集团旗下硕果仅存的茶舞/晚舞胜地。（网上图片）

翻查资料，沙田「新光宴会厅」属于新光酒楼集团，是集团旗下硕果仅存、唯一一间仍设有大型社交舞池的怀旧酒楼，亦是不少老一辈跳茶舞、晚舞的聚会胜地。新光集团旗下有凤城酒家、百乐门宴会厅、新光宴会厅等多个品牌，其中新光宴会厅以大型社交舞池作招徕，配备幻彩灯光射灯、先进数码音响及大型投影，可供举办各类型生日派对或舞会。「新光宴会厅」原本有多间分店，惟近年经营困难陆续结业，现时仅剩下沙田分店一间。

经营困难濒临结业 靠2原因强撑

《星岛头条》就此事向酒楼查询，员工周小姐坦言，提早庆祝是「老细谂嘅」，但她也道出了经营的辛酸。她表示，酒楼生意近年「麻麻地」，甚至「本来3月尾都谂住唔做」，当时一班员工更「个个以为无得做」。

她透露，原有的股东因多年未有盈利而退股，最后仅剩集团老板。危急之际，「一啲旧员工帮手入股，大家夹手夹脚做落去」，加上幸运地获得业主诚意挽留，愿意减租，酒楼才得以继续营运。周小姐忧心地说：「现在生意真系好难做」，酒楼主要依靠跳舞活动、麻雀耍乐及熟客街坊支持，坦言「好彩有跳舞先维持到」，并希望「慢慢挨下挨到落去，大家有份工」，道出了传统屋邨老店在现今经济环境下面对的巨大挑战。