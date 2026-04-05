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一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？

饮食
更新时间：18:23 2026-04-05 HKT
发布时间：18:23 2026-04-05 HKT

长假期向来是零售及饮食业的黄金档期，然而，一位香港糖水店老板近日在社交平台发文，慨叹今非昔比，长假期市况惨淡，担心「灯油火蜡人工都蚀埋」。这番真情流露的帖文，虽然道出了小店经营者的苦况，但就意外引发大众对香港餐饮业服务态度及质素的讨论，有网民更质疑是否「餐厅搞死自己？」，即睇内文详情。

糖水舖老板忆昔日人山人海 发长文叹长假生意难做

日前有名糖水店老板在社交平台发文，指自己听到邻舖餐厅呻苦，勾起对长假市况的感触。他忆述：「以前一到长假期，啲小店零售就会好开心，因为啲人就会肯出街消费，周围都人山人海，根本唔愁会冇生意」。

老板闭翳：最担心灯油火蜡人工都蚀埋

惟对比之下，如今的却「人影都唔多只」，市况冷清实在令人相当忧虑，「依家一到长假期就好闭翳，最担心嘅就系灯油火蜡人工都蚀埋」。老板指自己对此深有同感，直言现时每逢到长假期就「好闭翳」，更指自己开工前与母亲在连锁快餐店用膳，也是「包紧场」，由衷感谢「仍然留港消费的人」。

其后，老板更分享一个令人心酸的「团购姨姨」故事，他指这名熟客因丈夫在运输业裁员潮中失业，家庭经济顿时陷入困境，为了让两个孩子能过一个快乐的复活节，就选择暂时放弃团购糖水储钱，并向老板表示：「今次嗌唔到了…」，字里行间流露出一位母亲在经济压力下的坚毅与无奈，并让老板反思「有冇方法可以谷返起少少香港嘅经济」。

网民热议大环境问题 或「饮食业搞死自己？」

惟帖文一出，随即在网上引起广泛回响，不少网民对老板的遭遇表示同情，并分享类似观察，指「街市都顶唔顺」、「真系好静…食lunch小店根本无人」。然而，更多讨论是集中在对香港饮食业自身问题的反思上，许多留言认为港人北上消费或外游，并非市道不景气的唯一原因，食肆服务质素下降才是关键，认为「饮食业自己检讨一下，唔好成日怪人上大陆消费」。

有人更直斥：「香港的服务唔会𨍭弯，有啲收加一服务费但系冇服务」，亦有人提及其他负面体验，例如食物质素下降、使用预制菜、座位狭窄、无理的限时规定等，有网民总结为「服务差，食物差，环境差，价钱贵」。不过，亦有小部分网民认为情况并非全然负面，指出「我去开嘅餐厅都系坐大半人」，甚至有消费者表示享受人流稀少带来的舒适感，认为有不足的话便纠正。

资料来源︰全港店舖执笠结业消息 关注组

延伸阅读︰长假本地餐饮迎寒冬？ 内地外劳呻意外「被放假」：以为要做到爆肝  同事一句点醒因为咁...

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