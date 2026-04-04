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连锁快餐店突发限时半价优惠！指定粥粉面$20起 鲮鱼球粥/牛肚云吞河 每周换款

饮食
更新时间：16:45 2026-04-04 HKT
发布时间：16:45 2026-04-04 HKT

以地道风味及足料新鲜制作而广受食客喜爱的连锁快餐店一粥面，最近推出惊喜限时优惠。于4月的指定日子，顾客可以半价品尝到多款招牌粥面，例如鲜鲩鱼腩鲮鱼球粥、牛肚云吞河等，价格低至$20，绝对是精打细算的美食爱好者不容错过的机会！

一粥面限时粥粉面优惠！指定日子半价 每周换款

一粥面推出「至抵Deal」优惠，逢星期一至三指定粥粉面半价。
一粥面推出「至抵Deal」优惠，逢星期一至三指定粥粉面半价。

连锁快餐店一粥面由4月6日起会推出「至抵Deal」优惠，每周的逢星期一至三不同款式的粥粉面会有半价优惠。打头阵的是4月6日至8日的鲜鲩鱼腩鲮鱼球粥，新鲜的鲩鱼腩肉质嫩滑，配上弹牙的鲮鱼球，是鲜味的享受。而4月20日至22日推出的爽滑猪润粥，则是补血养气佳品，猪润爽滑无腥味，与热腾腾的粥底完美融合。

除粥品外，一粥面的粉面同样出色。这次优惠包括两款风味十足的河粉选择，分别是4月13日至15日推出的柱候牛肚并云吞河，将炆煮至软腍入味的牛肚与鲜虾云吞巧妙结合，汤底浓郁，河粉滑溜。另一款潮式鱼蛋鱼腐河则是正宗潮汕风味，鱼蛋Q弹，鱼腐索满了清甜汤汁，而且$20起交易，非常抵食。

一粥面「至抵Deal」粥粉面优惠

  • 供应日期：4月6日起，逢星期一至三11am后
  • 地点︰全线分店堂食或外卖自取 ＞＞按此＜＜（除香港站、机场及屯门医院分店）
  • 优惠内容：
    • 4月6日至4月8日：鲜鲩鱼腩鲮鱼球粥优惠价$24起（原价$48起）
    • 4月13日至4月15日：柱候牛肚并云吞河优惠价$21起（原价$42起）
    • 4月20日至4月22日： 爽滑猪润粥优惠价$21.5起（原价$43起）
    • 4月27日至4月29日： 潮式鱼蛋鱼腐河优惠价$20起（原价$40起）
  • 条款及细则：每人每次限购一碗，数量有限，售完即止；优惠只适用于指定日子购买指定款式的正价粥面；不能与其他折扣或推广同时使用

资料来源︰一粥面

延伸阅读︰连锁快餐复活节限时优惠！$69蜜糖烤鸡2人餐 连焗葡挞＋冻柠乐 （堂食/外卖都得）

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