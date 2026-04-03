太子饼店太古城总店结业！26年历史 自设工场坚持港产面包 仅余一分店

屹立香港26载的太子饼店，其位于太古城的总店于4月1日正式结束营业，为长久以来支持的街坊带来无限惋惜。该店在告别通告中，衷心感谢顾客多年的支持与厚爱。随著太古城中心总店的落幕，这家高峰时期曾拥有超过六间分店的连锁饼店，目前仅剩最后一间马鞍山分店仍在营运。

坚持香港制造！太子饼店太古城总店结业 仅余马鞍山一分店

屹立香港26载的太子饼店，其位于太古城的总店于4月1日正式结束营业。

品牌一直强调「100%香港制造」的理念，坚持自设工场。

日前（1日），太子饼店于太古城中心店门外张贴结业启事。（图片来源：太古社区关注组专线

太子饼店的历史始于1999年，首家分店在天水围嘉湖银座开业。次年2000年，便于太古城设立总店，最初选址于夏宫阁地舖，后于2024年迁往太古城中心商场内。日前（1日），太子饼店于太古城中心店门外张贴结业启事。启事内容提到，该店自千禧年起已在太古城服务了26个年头，当日为最后一天营业，并对顾客多年来的支持与厚爱表达了衷心感谢。

据官网资料，太子饼店高峰时期曾于九龙湾、调景岭、上环等地区拥有六间分店，随著太古城店结业，品牌就仅余马鞍山一间分店。品牌一直强调「100%香港制造」的理念，坚持自设工场，确保所有面包、蛋糕及曲奇等产品均采用优质原料，并以健康、低糖为制作原则，避免使用非必要的添加剂。除了零售业务，其工场也供应批发，例如与另一连锁饼店「BreadTalk」合作，在其分店设立西饼自提点。

街坊叹：商场舖位成致命伤

对于总店的结业，不少网民和街坊都将矛头指向其店舖的搬迁决策。许多人认为，饼店由最初的街舖（夏宫阁）迁入商场后，不仅可能面临更昂贵的租金和更小的店舖面积，地理位置亦不如以往便利。有留言指出，「由街舖搬咗上商场就已经好大问题....又唔顺路」，而且商场的营业时间限制也影响了经营的灵活性。在租金高昂和市道艰难的双重夹击下，这次搬迁或许成为了压垮老店的最后一根稻草。

资料来源：太古社区关注组专线、太子饼店

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