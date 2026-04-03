广州定立「早茶规则」！5月起分清传统即做、预制点心／打击滥收茶位费 3招保护饮茶文化

饮杯茶叹「一盅两件」，不只是一种饮食习惯，更是广东的重要文化。不过近年部份酒楼为求悭钱悭成本，纷纷各出奇谋，稍一走偏就出现预制菜、滥收茶位、名不符实的负面现像。为了守护珍贵的岭南传统，广州市政府最近正式颁布《广州早茶传承保护规定》，为市民和游客的饮茶体验「拨乱反正」。

广州颁布「早茶传承保护规定」一眼分清传统即做、预制点心

广州市政府最近正式颁布《广州早茶传承保护规定》。 （资料图片）

综合内媒报道，广州市于4月1日通过《广州早茶传承保护规定》（以下简称《规定》），并将于今年5月1日起实施。当中明确指出，茶楼必须在菜单上或者店内显眼的地方，清楚标明每一款点心是「传统方式现场制作」，还是「非传统方式制作」。

规定列明，除有特别繁复制作要求的特制点心外，一般点心必须从制成到食用期间不超过二十四小时，方有资格被列为以「传统方式现场制作」的点心。更重要的是，《规定》列明同一款点心，以「传统方式」新鲜制作，以及非传统「预制」，可以有不同的定价，大大保障了食客的知情权和选择权。

这意味著，以后大家去饮茶，就可以做个精明的消费者。想追求新鲜口感的，可以专挑「传统现场制作」的点心；如果只是想简单填肚，对制作方式没太大所谓，也可以选择「非传统制作」的出品。为了增加透明度，政府更鼓励茶楼设立「透明厨房」或开放式工场，让大家亲眼看到点心的制作过程，食得更安心、更放心。

规范茶位收费 明码实价保知情权

「茶位费」是酒楼收费的重要一环。新的《规定》就列明，往后所有收费项目必须「明码标价」。无论是茶位费、酱料费还是纸巾费，都必须在菜单或价钱牌上写得清清楚楚，不能含糊不清。其次，《规定》强调服务要与收费对等。如果茶楼收取茶位费，就必须提供多种茶叶（例如红茶、绿茶、乌龙茶、普洱茶、菊花茶等）让客人选择，并提供相应的冲泡服务，杜绝了过往有些食肆只提供单一茶款，却照样收取高价茶位费的情况。

创设评价制度 认证「金字招牌」老味道

为了让大家更容易找到那些坚守传统的「老字号」，《规定》还创新地设立了「广州早茶传统店」的认证制度。政府会对茶楼的点心制作工艺、服务质素等进行评审，通过认证的店家，将会获颁发证书和牌匾。这些挂上「金字招牌」的传统店，就代表著一份品质的保证，让寻找正宗广州味道的食客有迹可循。日后大家到广州想饮啖靓茶，食个靓包，只要认住这个牌匾，就不用担心会「中伏」了。