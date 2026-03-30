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尖沙咀德发牛丸惊传结业！90年老店海防道熟食市场档口持牌人过世陷停业 食客忧陈皮牛丸成绝响

饮食
更新时间：12:25 2026-03-30 HKT
发布时间：12:25 2026-03-30 HKT

屹立尖沙咀90年老牌粉面档「德发牛丸」，近日因牌照问题被迫暂停营业，店方回复《星岛头条》表示目前正向食环署申请续牌，惟结果仍是未知数。德发于天星码头车仔档起家，后迁至北京道开设排档，最终于1978年进驻海防道临时熟食小贩市场。德发牛丸是许多港人的集体回忆，不少网民亦对停业消息感到突然。

90年老字号！尖沙咀德发牛丸传结业！  持牌人骤逝 牌照失效即时停业

德发牛丸由潮州郭氏兄弟创立，以其独特的陈皮牛丸、牛腩及牛杂而闻名。然而，食档的持牌人最近不幸身故，导致牌照在现行机制下自动失效，档口接获食环署通知己被涷结，自3月11日起不可作任何形式经营。

德发牛丸负责人：交晒文件等消息

《星岛头条》网今日(30日)为此向德发牛丸目前负责人，持牌人的姪孙女吴小姐了解情况。她表示档口目前已入纸申请续牌「呢几日已经搞晒手续、交晒文件，食环署方面都好重视我地嘅个案，不过结果都系未知数。」她形容档口是家族上下多年心血，对前路感到非常忐忑。她又提到，过去同场也有档口遇到同样情况，亦成功申请续牌，因此盼望档口也可以继续经营。

牌照继承政策成续存关键

根据现行政策，凡于2010年5月21日或以后新签发的固定摊位小贩牌照，均不设继承或转让安排。至于在该日期前签发的牌照，署方则会按政策考虑容许相关牌照继承或转让一次。就每宗「继承」或「转让」申请，署方均会仔细审研，并作最终决定，这也成为德发牛丸能否重开的关键。

网民纷表不舍 盼老字号能尽快重开

德发牛丸的停业消息在网上引起广泛回响，不少食客及网民纷纷表达不舍之情。有忠实顾客怀念店内美食，表示「最钟意食佢牛筋墨丸米加辣」，更有食客称其为「个人口味嘅世一牛丸」。

事件甚至引起海外港人的关注，有每年回港一次的网民留言，对于上星期到访才得知结业感到失望，并「希望下年返黎有得食」。除了表达惋惜，亦有网民体谅经营者的辛劳，指出「德发系有啲生意，但竞争亦大，系辛苦钱」。综合各方留言，大众均热切期盼这家充满回忆的老字号「铺头早日重开」。

延伸阅读:星岛申诉王｜海防道熟食中心热如焗炉  牛丸老字号德发档主呻苦生意减半

 

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