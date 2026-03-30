内地炒饭盛行用「科技米」？合成人造非「田里长成」 网民狠批难食没米味 靠1点可分辨？

食品科技的日新月异，改变了传统的饮食面貌。继「淀粉肠」、「化学粉假鸭血」等被内地网民称为「科技狠活」等加工食品之后，近日在内地社交网站小红书，有不少网民热议一种被称为「科技米」的人造米炒饭。有网民发文狠批这种科技人造米口感差、没有米香，直言「好失望」。

以「人造米」炒饭？ 小红书网民狠批难食「能不能杜绝这种米」

有网民于小红书以「能不能杜绝这种米」为题发文，抱怨现今许多餐厅的炒饭都改用「科技米」，令她非常生气。帖文事主抱怨道，「为什么现在炒饭都爱用这种科技米，到底哪里好吃了」，形容这种米的「口感太奇怪了」、「吃得很难受」，引发数千网友共鸣。

有不少网民表示曾有类似体验，形容这种炒饭的口感「跟吃塑料一样，全是科技」、「米没米味，口感就是烂米粉」、「又硬又长」、「没有米香」、「完全不像传统的米，感觉在吃面条」。有食客甚至曾被店家告知这是「少量种植很珍贵什么的」，查询后才发现真相，感觉「像吃胶粒」。许多人表示，因为这种米，现在「出去吃饭都不敢点炒饭了」。

外观可分辨？ 支持者赞易炒爽口「炒饭的时候自信心满满」

网上对「人造米」的批评排山倒海，不过意见亦并非一面倒。部份网民对「科技米」的口感表示赞赏，形容「口感惊为天人有种弹弹的，米线的感觉」、「又软又弹」。有食客表示，虽然知道是「上科技」，但仍觉得「挺好吃的」。支持者认为，这种米容易炒得粒粒分明、口感爽弹，形容「炒饭的时候自信心满满，因为不容易粘一起」，更称若用传统米饭，「师傅功力要很厉害呀」。

不少网民形容，科技合成的「人造米」比起传统大米幼长、细长，若有心想从外型上分辨，可留意是否「两头尖尖的」。

国内研发科技复合米多年 曾创肉味米／食用菌米

「人造科技米」，又称「复合米」或「科技合成米」，其实并非新鲜事物。翻查资料，国内已研发科技合成米多年，而且有不同味道、不同的原材料组合。「人造米」的研发初衷是为糖尿病、需低GI饮食等特殊人群提供营养补充，亦常用于自热饭盒。它以米粉、小麦粉等为主原料，混合燕麦、紫薯等杂粮，再加工成米粒状，过程中可添加维生素等营养素。

除了营养需求，「复合米」也是善用粮食资源的方式，能将加工过程中产生的碎米再利用。近年更有科研团队成功研发出带有肉类营养的「肉味米」。官媒央视亦曾报导过以菌菇及粗粮制成的「再制米」，指其蛋白质含量较高，且淀粉属于慢消化类型，对控制体重及血糖有益，而且口感上「特别筋道，有轻微的弹弹的那种感觉」。

国内市面亦有非常常见的「人造米」品牌，在淘宝、超市均可买到。品牌号称该米为「炒饭专用」，翻查配料表会发现除了米，成分有食用玉米淀粉、单双甘油脂肪酸酯、磷酸二氢钙等。面对食品科技的革新，如何在保留传统美味与满足多元化需求之间取得平衡，将是餐饮业界未来需要持续面对的课题。

资料及图片来源：小红书、CCTV