九龙城酒楼设「限时饮茶」？4位以下限1小时要交枱！网民怒斥赶客︰食餐饭食到职工用膳咁

在香港，亲朋好友们相约到酒楼叹一盅两件，享受慢活时光，是许多市民的日常。然而，近日有网民发现，九龙城一间酒楼竟为食客设下用餐时限，例如4位以下入座限时1小时。此举随即在网上引起热烈讨论，不少人认为措施是「赶客」，完全违背了饮茶聊天的传统，即睇内文详情。

九龙城茶楼繁忙时间设交枱时限！4位以下入座饮茶只限1小时

有网民日前在社交平台上分享个人经历，并附上一张属于该酒楼的告示照片。从图片所见，酒楼在这个「温馨提示」中提到，由于台位有限，繁忙时段会设有特别的交枱时限，分别是4位以下只限1小时、5至7位限1小时15分，以及8位以上限1小时30分交台，而且食客需有一半人数在场，方可入座，令事主慨叹，「估唔到依家一个人一盅两件，都唔可以坐太耐了」。

网民大表不满称赶客︰食餐饭食到职工用膳咁

帖文一出，迅即触动网民神经，虽然有食客表示该酒楼的食物及员工服务不俗，惟大部分留言均对酒楼的做法表示不满。不少人认为，饮茶的精髓在于与亲朋好友相聚，悠闲地聊天，限时用餐无疑是「食得仲赶过茶记」，甚至笑言是「食餐饭食到职工盟用膳咁款，我宁静买两餸饭食」。有网民更直言，「去饮茶就系想同朋友家人慢慢倾下计，限我时间咁我咪去第二间啰」。

食客的感受亦成为讨论焦点，特别是针对退休长者的影响。有留言指出，「啲老人家退咗休，宁愿去酒楼坐几个钟都唔想留喺屋企，有无谂过佢哋感受？」，认为这措施未有考虑到长者去酒楼打发时间的社交需要；更有网民讽刺地说：「佢生意咁多，我唔去阻佢了」，并表示「就算食物正常都无下次了，好赶客」。部分人更将事件与近期港人消费习惯的转变联系起来，感叹「唔怪得咁多人北上消费」。

资料来源︰Threads