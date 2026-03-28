一粥面晚市超值两餸饭优惠！$58起叹住家小菜＋冰镇奶茶 加$10有多一餸
更新时间：16:27 2026-03-28 HKT
发布时间：16:27 2026-03-28 HKT
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近年两餸饭大行其道，不少上班族收工后都会买个几餸小菜饭医肚，贪其方便又划算。连锁快餐店一粥面一向以亲民价格的家常菜式而深受食客欢迎，最近，店家更推出全新晚市「今晚食乜餸」套餐优惠，只需$58起便能享用到热腾腾的两餸或三餸饭，还附送一杯冰镇奶茶，绝对是都市人的晚餐最佳选择。
一粥面晚市两餸饭优惠！$58起送冰镇奶茶 加$10多个餸
这次一粥面的晚市优惠，最吸引人之处在于其多样化的菜式选择。餐厅精选了多款经典家常菜，并会轮流转换，确保顾客每次光临时都有新鲜感。套餐只需$58，便可任拣两款小菜，而三餸饭亦仅$68，两款套餐都会附送一杯冰镇奶茶。
小菜款式选择众多，包括酸甜开胃的菠萝咕噜肉、香气四溢的九层塔煎肉饼、软腍入味的南乳猪手、香麻辛辣的麻婆豆腐，以及清淡美味的冬菇蒸鸡及滑蛋粟米鱼块，适合追求健康饮食的顾客。
一粥面「今晚食乜餸」优惠
- 供应时间： 晚市时段5pm后
- 地点：全线分店（除香港站、机场、屯门医院分店） >>按此<<
- 条款及细则：菜式将轮流转换，实际款式视乎分店当日供应而定；优惠不能与其他优惠同时使用
资料来源︰一粥面
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