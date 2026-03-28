大快活限时酬神烧味孖宝优惠！原只贵妃鸡+半斤烧肉$108 加送$10四市现金券

香港知名连锁快餐店大快活，向来以其多元化的餐点及方便捷的服务深受市民欢迎，无论是日常用餐还是节日加餸，都是不少家庭的热门选择。清明节即将来到，大快活亦限时推出「酬神孖宝」外卖烧味套餐，以低至$108的优惠价，即可买到原只贵妃鸡及半斤烧肉，更额外加送$10现金券，为祭祖活动或家庭聚餐提供丰又盛实惠的选择。

大快活限时酬神孖宝烧味套餐！$108原只贵妃鸡+半斤烧肉

大快活推出限时酬神烧味孖宝优惠，买贵妃鸡及烧肉只需$108。

这次连锁快餐店大快活由即日起至4月6日期间，推出$108酬神孖宝外卖套餐，是专为需要于清明节准备祭祀食品的顾客而设。套餐包括一整只原只贵妃鸡，外皮金黄油亮，嫩滑多汁，咸香入味，是祭祖的体面之选。套餐同时，搭配约半斤的脆皮烧肉，外皮卜卜脆，是港人最爱的经典烧味之一。

今日预订明日取货

为确保食材的新鲜与品质，优惠套餐采用「今日订，明日取」的预订模式。顾客只需在取货前一天下单，便可在翌日早上9时起提取新鲜制作的烧味。烧味优惠只限外卖，并加送一张$10四市优惠券，不过贵妃鸡及烧肉不设斩件服务。优惠推广期正值清明节前后，是准备扫墓祭祖食品的最佳时机。

大快活酬神孖宝优惠

日期︰即日起至4月6日

优惠内容：以$108购买原只贵妃鸡（免斩）及脆皮烧肉（约半斤、免斩），加送$10现金券一张

预订方式：今日订，明日取（每天早上9时起开始预订）

地点︰全线门市＞＞按此＜＜

条款及细则：餐点供应以个别分店为准；会员优惠不适用于此产品

资料来源︰大快活