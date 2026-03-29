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长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平

饮食
更新时间：11:00 2026-03-29 HKT
发布时间：11:00 2026-03-29 HKT

在市区想寻找一处环境舒适、食物优质且性价比高的茶楼并不容易。近日，有网民在社交平台分享，于长沙湾一间新派酒楼品尝点心，并对早市优惠价格赞不绝口，仅$56.8的价钱便可一次品尝虾饺及烧卖，形容其消费甚至比某些新界地区更为实惠。

长沙湾新派酒楼「星公馆」早市优惠 点心孖宝$36.8起 

该名网民在社交平台上分享长沙湾道新派酒楼「星公馆」有推出早、午市点心优惠。该酒楼标榜新派粤菜，点心纸上的选择多样，除了传统款式，亦不乏充满创意的特色点心。早市点心超值组合$36.8，即可自选咸鱼马蹄肉饼饭、鲜竹陈皮牛肉球、花菇鸡包仔、鱼茸煎酿三宝等，获网民大赞「价钱都好合理，比屯门平」。

$56.8点心组合包烧卖+虾饺

追求极致点心体验的食客，可选择$56.8的贵价组合，包包括了粤式点心的灵魂鲜元贝花烧卖及金箔鲜味虾饺，其虾饺皮薄晶莹，爽口弹牙；烧卖则肉质鲜嫩，口感丰富，每一口都能感受到师傅的功架。

星公馆

  • 地址：长沙湾长沙湾道650号中国船舶大厦1楼
  • 电话：2341 6888
  • 营业时间：星期一至日 7am-4pm；6pm-10pm

 

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组

 

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