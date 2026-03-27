青衣商场酒楼晚市极冷清！全场仅数枱客人「真系好少人」 网民列3点：迟啲会执埋

近年不少连锁酒楼接连结业，本港传统酒楼经营愈来愈困难。近日，有网民在社交平台上发文，指日前到位于青衣商场的一间酒楼用晚膳时，发现本应该旺场的晚市时段，客人却只得数枱，感叹「场地大感觉仲冷清。」帖文引起网民热议，有网民表示「酒楼夜市静现在是常态」；也有网民列出酒楼3大死症，直言「迟啲都会执埋。」即看下文了解详情。

青衣商场酒楼晚市极冷清！全场仅数枱客人「真系好少人」

近日，有网民在Facebook群组「香港酒楼关注组」中发文，指位于青衣商场的一间酒楼晚市极冷清，全场仅数枱客人，「晚市真系好少人，场地大感觉仲冷清。」据他上传的图片可见，偌大的酒楼只有寥寥数枱客人，其余几十枱都是空枱，让他感叹「酒楼业难做。」

网民列3点：迟啲会执埋

帖文引起网民热议，不少网民认为现今酒楼经营有3大「死症」，首先是性价比低，价格太高且味道不佳，「酒楼晚膳，4,000元左右一席，都是食垃圾，久而久之，无此食欲，转图其他」、「宁愿结业都要继续收加一」、「又加一又茶位。」

其次是员工服务态度不好，「最弊酒楼啲楼面串过乜，叫落单又唔睬叫开茶又唔睬，扮听唔到直行直过」、「服务差，出品差，伙记都冇心做。」最后，有网民指出现港人都北上消费，故传统酒楼生意愈来愈差，「个个揸住两蚊、仲嗱嗱声上去内地食返够本」、「旺咗深圳」、「搭晒279 X去上水转火车上去食啫。」

图片及资料来源：Facebook@香港酒楼关注组

文：Y