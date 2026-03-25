上环商场突现长龙！打工仔牺牲午饭时间打蛇饼只为内地品牌「小便宜」? 网民不解：真系好得闲

香港人舍得排队，无论是为了盲盒玩具、限量潮物，抑或餐厅开幕，减价优惠，都不惜浪费时间，大排一餐！今日(25日)，有网民于午饭时间，在上环一商场目睹上班族为购买优惠茶饮而大排长龙，不禁感叹「香港排队真系唔值钱」，认为此举浪费宝贵的午饭时间，分享随即在网上引发热烈讨论。

上环茶饮店开幕！上班族连日打蛇饼被嘲：真系好得闲

事缘，有网民在社交平台群组「香港茶餐厅及美食关注组」上分享经历，指在午饭时段遇到了大批市民为了购买茶饮而大排长龙。他又在帖文附上几张人龙照片，从中可见队伍非常长，以「打蛇饼」的方式在围栏内绕了几圈。排队的大部分是穿著衬衫、西裤或斯文便服的上班族，他们正在耐心等候。该网民在帖文中质疑，上班族午饭时间有限，「食饭得一个钟，排队排半个钟」，形容排队者「真系好得闲」。此番言论引起极大回响，网民意见两极。

网民意见两极 浪费时间 vs 个人喜好

部分网民对此表示不解，认为「买一送一都系悭30蚊，时间这么廉价？」，质疑为小折扣而「罚企1个钟」是否值得。然而，亦有大量网民持反对意见，认为「人地用时间去换钟意既，呢D个人价值观既野」，不应随意批评，亦有网民反驳指：「有人排队就Ｘ人好得闲，冇人排队就香港经济已死」，认为发帖者太过小题大做。

人龙背后 只因喜茶开幕买一送一

据了解，人龙的出现全因近日内地茶饮龙头——喜茶（HEYTEA）于上环无限极广场分店正式开幕，店家为庆祝新店进驻，连日大搞优惠造势，当中包括开业首7日全店茶饮买一送一，到店打卡又免费送品牌赠品等，连日著数似乎成功打动一班中上环的上班族。

资料来源：heytea.hkmacau、香港茶餐厅及美食关注组、katieewongs＠Threads

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