港人热议全港最好食片皮鸭！中环卅二公馆上榜 网民力推沙田酒店中菜厅：无得斗气

香港人对美食的热爱无庸置疑，特别是对于粤式点心及片皮鸭。香港不乏皮片鸭爱好者，最近Threads网民掀起全港最好食片皮鸭的讨论，众多网民大推中环卅二公馆出品，更力赞「食物环境服务都好」。除此以外，有网友另推沙田1间酒店的中菜馆，豪言其质素：「无得斗气！」

Threads网民热议全港最好食片皮鸭！大推中环卅二公馆「食物环境服务都好」

片皮鸭以脆皮为特色的中式菜肴，经挂炉或焖炉烤鸭，达至皮脆肉嫩的效果。香港不少餐厅都有供应片皮鸭，各家各有特色或秘制酱料。最近Threads网民发起全港最好食片皮鸭的讨论，爱吃片皮鸭的楼主发文希望大家推介，「严选最好食片皮鸭？！好钟意食，希望今次多啲人覆等我可以试」。楼主抛砖引玉先介绍其最喜欢的卅二公馆片皮鸭，引来大多网民和应。

中环卅二公馆的北京片皮鸭严选42天饲养香鸭，由烹饪团队独创方式及以苹果木烧制，将肉汁锁于其内。菜式于客人的餐桌旁奉上，佐以现蒸薄饼、青瓜丝、京葱段、蔗糖及秘制海鲜酱，客人更可加配鱼子酱，清爽瓜丝遇上烟熏鸭皮，味道相辅相成，升华整道菜式。惟卅二公馆片皮鸭需提前预订，份量适合3至4位客人共享。卅二公馆装潢亦相当精致，难怪网民力赞「食物环境服务都好」。

网友另推沙田酒店中菜馆：「无得斗气」

同时，有网友同样投票予沙田凯悦酒店中菜馆「沙田18」，沙田18以正宗东莞菜及北方中菜见称，其开放式厨房让食客欣赏师傅现场烹调，为用餐体验的一部份。官方曾经介绍3种传统方法享用不同烤鸭部位，包括鸭胸皮沾白砂糖，入口即化、鸭胸肉配搭大蒜、青瓜、黄面酱及薄饼一起进食、连皮鸭腿肉配搭大蒜、青瓜、黄面酱及薄饼，再加添蒜泥同吃。不少曾经光顾沙田18的网友都赞不绝口，更豪言：「无得斗气！」

除了以上两间「得票」较多的餐厅，其实也有网民推介获米芝莲一星的「新荣记」以及「古琴雅苑」。新荣记主打台州风味菜式，特别是东海海鲜，不过其片皮鸭同样备受推崇，甚至有网民评价为「全港最好食」。新荣记师傅即席去皮，先上一口酥（即烤鸭皮）并醮上砂糖，口感酥脆。随后师傅端上鸭皮连肉，肉质软嫩带肉香，没有鸭膻味道，让网民感到惊喜。

至于古琴雅苑亦有支持者，其烤北京填鸭师承北京「全聚德」，选用上承北京填鸭，以传统排炉烤制，新鲜出炉后由师傅即席片鸭，皮皮脆肉嫩的烤鸭，配上清新的青瓜、京葱及哈蜜瓜，蘸著秘制的蜂蜜黄梅酱和京酱，烟韧的饼皮包裹甜酸爽口的配料，解除油腻感之余，口感层次丰富。

文：RY

资料及图片来源：Threads