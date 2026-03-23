片皮鸭点心放题5折！$99叹40+点心/小菜/冷盘兼送鲍鱼佛跳墙灌汤饺 120分钟任点任食

香港人对美食的热爱无庸置疑，特别是对于粤式点心和传统烤鸭。利东酒家及利荣轩，作为深受食客欢迎的知名中式食府，以其稳定的出品和传统手艺赢得良好口碑。最近，餐厅为回应广大食客的热情，推出一个令人难以抗拒的午市优惠，只需$99即可在120分钟内无限任食片皮鸭及超过40款手工点心、精致小菜，绝对是美食爱好者不容错过的喜讯！

利东酒家/利荣轩片皮鸭点心放题 无限追加即叫即蒸手工点心

利东酒家/利荣轩片皮鸭点心放题优惠

利东酒家/利荣轩片皮鸭点心放题优惠

这次放题的最大卖点，无疑是金黄酥脆的「金陵片皮鸭」可以无限量供应。师傅以纯熟的技巧将烤鸭片皮，鸭皮的香脆与鸭肉的丰腴完美结合，搭配薄饼、青瓜及甜面酱一同享用，每一口都是极致的满足。除了片皮鸭，放题更涵盖一系列即叫即蒸的手工点心，确保食物新鲜热辣。例如，晶莹剔透的「笋尖鲜虾饺」，外皮Q弹，内馅是爽甜的鲜虾；「蟹籽烧卖皇」则肉质饱满，充满肉汁，每一款都是点心师傅的心血结晶，展现了传统粤菜的精髓。

超过40款美馔选择 由冷盘到小菜应有尽有

除了驰名的片皮鸭和点心，这次的放题菜单还包括多款即炒主食、镬气小菜、开胃冷盘及香口炸物，选择极之丰富。想吃得饱足，可以选择「瑶柱蛋白炒饭」或镬气十足的「瑞士汁干牛河」。若想品尝大厨手艺，则不能错过「生炒骨」的酸甜滋味，或是香浓惹味的「椒盐生虾」。此外，还有「手拍青瓜」、「泡椒凤爪」等清爽冷盘，以及「炸云吞」、「炸鲮鱼球」等经典炸物，无论您的口味偏好如何，都能在这场美食盛宴中找到心头好。