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九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业

饮食
更新时间：16:35 2026-03-22 HKT
发布时间：16:35 2026-03-22 HKT

香港连锁酒楼结业潮未止，近日屹立九龙城广场30年的「好彩海鲜酒家」，宣布因租约期满，将于3月22日正式光荣结业。这家经营了三十载的酒楼，是许多街坊及食客的共同回忆，其告别引起了广泛的关注与不舍，不少街坊均大赞酒楼服务、出品均有水准。

九龙城广场好彩海鲜酒家 30载老店租约期满光荣结业

昨日（22日)，有网民在社交平台群组「香港酒楼关注组」上分享九龙城广场「好彩海鲜酒家结果时间」结业消息，并猜测酒楼结业与业主未能谈妥租金有关，又感叹谓「35年嘅回忆，又少一间好食嘅酒楼」。

该酒家隶属本港老牌好彩集团，专注于粤菜、海鲜及精品点心。其中，最为食客称道的是，其被认为是少数仍自家制点心，拒绝预制菜的集团或酒家，因此在食客心中建立良好信誉。

酒家话别食客：因你们的陪伴而深刻

随后也有网民分享酒楼门外的结业公告，店家在公告表示：「本店经营30载，因租约期满，无奈光荣结业。」店家又向多年来支持的街坊及新知旧雨表达了诚挚感谢：「承蒙各位街坊.旧雨新知多年来的支持与爱戴，本店全体员工在此鞠躬致谢。」

公告中亦不乏感性字句，表示「天下无不散之筵席，但每一份滋味，都因你们的陪伴而深刻。」店家强调，这三十年来的回忆将永藏心底，并期望在结业前能与熟客们再次相见话别。

街坊不舍 大赞点心非预制菜

结业消息一出，随即在网上引起大量回响。不少街坊表示惋惜，称「又小一间好嘢.系九龙城好嘢就冇晒」，认为该店是区内硕果仅存的优质食肆。有食客指出，商场内的AEON百货与好彩相继结业，相信「人流大减」。亦有留言提到「呢间好彩系校巴司机和校车保母嘅专用食堂！」，显示酒家在区内广受欢迎。

亦有食客在结业前夕专程光顾，并证实店家将营业至最后一天，更大赞即使临近结业，「啲员工好专业，冇话就嚟执笠冇心机经营」，食物水准依然保持极佳。不少留言都赞扬「好彩」是少数「坚持自己所有点心都系自己独立舖头做出嚟嘅大集团」，其对食物品质的坚持赢得了食客的尊重。

资料来源：香港酒楼关注组好彩集团 Ho Choi Group

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