麦当劳$1可乐强势回归！辣椒蟹酱鸡腿饱推$42套餐优惠价 四道菜脆爆鸡腿饱餐减$3

麦当劳再度推出震撼优惠，除了经典的「$1大可乐」限时回归外，亦为充满东南亚风味的人气汉堡带来新优惠，务求让顾客以最实惠的价钱，享受丰盛滋味的美食体验！

麦当劳$1大可乐 一连五日限时惊喜

麦当劳「$1大可乐」优惠限时回归。

炎炎夏日即将来临，麦当劳的标志性优惠「$1大可乐」宣布限时回归，绝对是消暑解渴的一大福音。在优惠期间，顾客只需以港币一元的震撼价，即可享用一杯冰凉畅快的大杯可口可乐。无论是搭配汉堡、薯条，或是单独享用，这项优惠都极具吸引力。顾客可选择经典原味、无糖口味、雪碧或芬达，自由配搭心水餐点，享受无与伦比的冰爽快感。

人气汉堡优惠：$42叹辣椒蟹酱煎蛋鸡腿饱餐

全新辣椒蟹酱煎蛋鸡腿饱套餐优惠

除了饮品优惠，麦当劳亦为广受欢迎的「辣椒蟹酱煎蛋鸡腿饱套餐」带来了全新优惠价。现只需以$42的价格，顾客即可品尝到这款灵感源自新加坡经典美食的汉堡。它以一大块厚实多汁的原块鸡腿肉为主角，搭配嫩滑煎蛋，再淋上秘制的辣椒蟹酱。酱汁的甜、酸、辣三种层次完美融合，每一口都充满浓郁的东南亚风情，为味蕾带来极致的享受。「四道菜脆爆鸡腿饱套餐」亦同步限时推出减$3优惠，套餐包含香脆薯条、特色甜品黑糯米批及饮品，让您一份价钱即享四重满足。

「麦麦悭」套票 $100任选4个套餐

对于追求极致性价比的食客，麦当劳的「麦麦悭」套票系列绝对不容错过。该系列提供多款低至$100任选4个套餐的优惠，无论是早餐或午晚餐时段，都能找到心仪的选择。

「著数之晨套餐」 ：早餐时段专享，只需$100即可选购四款超值早晨套餐，包括猪柳蛋汉堡、鱼柳饱等经典选择。

「麦麦抵食套餐」 ：午后时段适用，同样以$100的价格，让您随心挑选四款人气套餐，如板烧鸡腿饱、脆辣鸡腿饱等。

「四重滋味套餐」：仅需$136起，即可享受四份包含指定小食的丰盛套餐，让亲朋好友一同分享滋味。

麦当劳最新优惠详情